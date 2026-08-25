Cage Fight annonce une tournée européenne avec Soul Splitter et Kabbel, quatre dates en France

Cage Fight reprendra la route cet automne avec une nouvelle tournée européenne en tête d’affiche. Le groupe britannique de crossover sera accompagné de Soul Splitter et Kabbel pour une série de six concerts en Allemagne et en France, dont quatre dates françaises en novembre.

Après avoir multiplié les apparitions dans les festivals européens cet été, notamment en France, Cage Fight va donc passer à une configuration plus intimiste avec cette première tournée européenne en tête d’affiche sur le continent. Le groupe a notamment été aperçu au Motocultor Festival, au Sylak Open Air, à l’Xtreme Fest ou encore au Barbeuk Metal Fest ces dernières semaines.

La tournée débutera le 7 novembre à Bochum, en Allemagne, avant de passer par Berlin deux jours plus tard. Cage Fight prendra ensuite la direction de la France avec un premier rendez-vous parisien le 11 novembre au Backstage.

Le groupe enchaînera dès le lendemain avec une date au Ferrailleur de Nantes, avant de poursuivre vers Mulhouse le 14 novembre au Noumatrouff. La tournée s’achèvera le 15 novembre au Black Lab de Lille.

Les six dates annoncées sont les suivantes :

7 novembre 2026 – Bochum, Allemagne – Die Trompete

9 novembre 2026 – Berlin, Allemagne – Mikropol

11 novembre 2026 – Paris, France – Backstage

12 novembre 2026 – Nantes, France – Ferrailleur

14 novembre 2026 – Mulhouse, France – Noumatrouff

15 novembre 2026 – Lille, France – Black Lab

Pour Cage Fight, cette tournée arrive quelques mois après la sortie de « Exuvia », le deuxième album studio du groupe, paru le 1er mai 2026 via Spinefarm. Porté notamment par le single « Oxygen », ce nouvel opus poursuit le mélange de hardcore, de thrash metal et de crossover qui caractérise la formation britannique.

« Oxygen » a d’ailleurs récemment bénéficié d’une nouvelle version réalisée par Kabbel, l’un des deux groupes qui accompagneront Cage Fight sur cette tournée. Le musicien français, installé en Suède et connu pour ses travaux mêlant metal et musique électronique, a transformé le morceau en une version beaucoup plus électronique. Une collaboration qui prend donc une dimension particulière puisque Kabbel sera également présent sur scène lors de ces nouvelles dates européennes.

Soul Splitter complétera l’affiche. Le groupe français, qui évolue dans un registre metal moderne particulièrement énergique, a lui aussi multiplié les apparitions live en 2026, avec notamment des passages au Headbang Festival, au FajtFest et au Rotten Rock Fest.

Pour le public français, cette tournée représente surtout une belle occasion de retrouver Cage Fight dans des salles de taille plus réduite après leur passage remarqué dans plusieurs festivals cet été. Avec quatre concerts répartis entre Paris, Nantes, Mulhouse et Lille, le groupe propose une tournée relativement courte mais particulièrement intéressante pour les amateurs de crossover, hardcore et thrash metal.

Les inscriptions à la prévente sont d’ores et déjà ouvertes. Les billets devraient ensuite être mis en vente prochainement.