IRON MAIDEN annonce deux nouvelles éditions vinyles pour ses anniversaires

Alors qu’IRON MAIDEN poursuit les célébrations de son 50e anniversaire, le groupe britannique annonce deux nouvelles sorties destinées aux collectionneurs. Le mois de décembre verra ainsi arriver une édition limitée célébrant les 40 ans de « Somewhere In Time », mais aussi un imposant coffret vinyle réunissant les neuf premiers albums studio du groupe.

Sorti en 1986, « Somewhere In Time » fêtera donc officiellement ses 40 ans avec une nouvelle édition en vinyle couleur oxblood, prévue le 4 décembre 2026. Cette version utilisera le mastering réalisé en 2015. Une variante exclusive distribuée par Amazon comprendra également un poster pleine pochette.

Sixième album studio d’IRON MAIDEN, « Somewhere In Time » occupe une place particulière dans la discographie du groupe. Il contient notamment « Wasted Years », « Caught Somewhere In Time », « Stranger In A Strange Land », « Heaven Can Wait » et « Alexander The Great ». L’album avait également marqué une évolution importante dans le son du groupe avec l’utilisation, pour la première fois, de synthétiseurs de guitare.

Mais la véritable pièce maîtresse de ces nouvelles célébrations sera le « 50th Anniversary Studio Album Collection, Part One: 1980 – 1992 », un coffret limité de 10 vinyles qui couvrira les neuf premiers albums studio d’IRON MAIDEN, depuis le premier album éponyme paru en 1980 jusqu’à « Fear Of The Dark » en 1992. Sa sortie est fixée au 11 décembre 2026.

Le coffret sera présenté dans une boîte spécialement conçue pour l’occasion et accompagné d’un poster anniversaire. Chaque album bénéficiera par ailleurs d’un pressage vinyle de couleur spécifique :

« Iron Maiden » – vinyle rouge et or

« Killers » – vinyle rouge

« The Number Of The Beast » – vinyle argenté

« Piece Of Mind » – vinyle jaune

« Powerslave » – vinyle doré

« Somewhere In Time » – vinyle oxblood

« Seventh Son Of A Seventh Son » – vinyle blanc

« No Prayer For The Dying » – vinyle olive

« Fear Of The Dark » – double vinyle, bleu et jaune

Cette sélection correspond également à la période couverte par la tournée anniversaire « Run For Your Lives », dont la setlist se concentre sur les neuf premiers albums studio du groupe.

Le coffret sera disponible exclusivement via Amazon dans les territoires concernés, tandis qu’une version destinée au marché américain sera également proposée dans le réseau de distribution traditionnel, mais sans le poster anniversaire. Les précommandes sont d’ores et déjà ouvertes.

Avec ces deux nouvelles sorties, IRON MAIDEN poursuit donc une année particulièrement chargée en célébrations, entre tournée mondiale, merchandising et rééditions. Après avoir revisité une partie essentielle de son catalogue sur scène avec « Run For Your Lives », le groupe offre cette fois aux amateurs de vinyle l’occasion de réunir sur une même étagère une grande partie de son âge d’or.

IRON MAIDEN – « Somewhere In Time » 40th Anniversary Edition

Sortie : 4 décembre 2026

Vinyle couleur oxblood, mastering 2015.

IRON MAIDEN – « 50th Anniversary Studio Album Collection, Part One: 1980 – 1992 »

Sortie : 11 décembre 2026

10 LP, 9 albums studio, pressages vinyles couleur et poster anniversaire.