Frank Beard, batteur de ZZ Top, est mort à 77 ans

Le rock texan perd l’une de ses figures les plus emblématiques. Frank Beard, batteur de ZZ Top depuis les débuts du groupe, est décédé le 17 août 2026 à l’âge de 77 ans. Il s’est éteint dans un centre de soins palliatifs installé sur son ranch de Richmond, au Texas, entouré de sa famille. La cause de son décès n’a pas été rendue publique.

Avec la disparition de Frank Beard, c’est une nouvelle page de l’histoire de ZZ Top qui se tourne. Pendant 56 ans, le batteur avait formé avec Billy Gibbons et Dusty Hill l’un des trios les plus reconnaissables de l’histoire du rock. Beard avait rejoint ZZ Top en 1969 et participé à la construction de cette identité musicale si particulière, mélange de blues, de boogie, de rock sudiste et de groove, devenue indissociable du groupe texan.

Né en 1949 à Irving, au Texas, Frank Beard commence la batterie dès son adolescence. Avant même ZZ Top, il partage déjà la route musicale de Dusty Hill, avec lequel il accompagne notamment le bluesman Lightnin’ Hopkins. Les deux musiciens finiront par rejoindre Billy Gibbons pour former le trio qui deviendra ZZ Top. Leur association va rapidement donner naissance à l’une des formations les plus durables du rock américain.

Si Billy Gibbons incarnait le son de guitare et Dusty Hill la puissance de la basse, Frank Beard constituait le moteur du groupe. Son jeu, à la fois précis, lourd et profondément marqué par le blues, permettait à ZZ Top de développer ce fameux groove qui allait devenir sa signature. De « La Grange » à « Tush », puis de « Gimme All Your Lovin' » à « Sharp Dressed Man » et « Legs », son jeu de batterie est au coeur de certaines des compositions les plus célèbres du groupe.

ZZ Top connaît une véritable explosion commerciale au début des années 1980 avec l’album « Eliminator ». Le groupe profite alors pleinement de l’essor de MTV et de clips devenus cultes, transformant Billy Gibbons, Dusty Hill et Frank Beard en véritables icônes de la pop culture. Ironie devenue légendaire, Frank Beard était justement le seul membre du trio à ne pas arborer la longue barbe devenue la marque de fabrique de ZZ Top.

Derrière l’image spectaculaire du groupe, Beard était pourtant un musicien essentiel à son équilibre. Sa batterie ne cherchait jamais à voler la vedette, mais à installer ce fameux « backbeat » qui permettait aux guitares et à la basse de respirer. Billy Gibbons a ainsi rendu hommage à celui qu’il décrit comme un « grand ami et collaborateur », mais aussi comme l’un des batteurs les plus naturellement innovants et un véritable fils du Texas.

La disparition de Frank Beard intervient cinq ans après celle de Dusty Hill, décédé en juillet 2021. Après cette première perte majeure, ZZ Top avait choisi de poursuivre son aventure avec Elwood Francis à la basse, conformément au souhait de Hill de voir le groupe continuer. Frank Beard était ainsi devenu le dernier membre du trio classique à accompagner régulièrement Gibbons sur scène.

La santé de Beard l’avait toutefois progressivement éloigné des tournées. Le batteur avait déjà dû prendre du recul en 2025 pour des problèmes de santé, avant de revenir ponctuellement sur scène. Plus récemment, Michael Monahan avait assuré son remplacement sur plusieurs dates de la tournée « The Big One! ».

La tournée américaine de ZZ Top a été momentanément interrompue par la disparition du batteur. Le groupe a annulé ses concerts de Salt Lake City et Colorado Springs, mais Billy Gibbons a confirmé que ZZ Top continuerait à jouer, conformément aux souhaits de Frank Beard. Le groupe devait reprendre la scène à Austin ce week-end.

En 2004, Frank Beard avait été intronisé au Rock and Roll Hall of Fame avec ses deux compagnons de route. Une reconnaissance qui venait consacrer plusieurs décennies d’une carrière exceptionnelle, durant lesquelles ZZ Top avait vendu des dizaines de millions d’albums et imposé son style bien au-delà des frontières du Texas.

Avec Frank Beard disparaît donc bien davantage qu’un batteur. C’est l’un des trois piliers du ZZ Top historique qui s’en va, celui qui, pendant plus d’un demi-siècle, a donné au groupe cette pulsation immédiatement identifiable. Après Dusty Hill, il ne reste désormais plus que Billy Gibbons de la formation classique qui avait contribué à faire de ZZ Top une légende du rock.

Frank Beard avait passé près de six décennies derrière sa batterie, au sein d’un groupe qui semblait presque éternel. Son groove, son jeu et cette incroyable longévité resteront définitivement associés à l’un des plus grands trios de l’histoire du rock.

Sources :

Reuters, « ZZ Top’s longtime drummer, Frank Beard, dies at 77 »

Associated Press, « Frank Beard, drummer of boogie-rock trio ZZ Top, dies at 77 »

The Guardian, « ZZ Top drummer Frank Beard dies aged 77 »

Rolling Stone, « Frank Beard, ZZ Top’s Hard-Shuffling Drummer, Dead at 77 »