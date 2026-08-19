Of Mice & Men se sépare d’Alan Ashby après 15 ans au sein du groupe

Of Mice & Men vient d’annoncer une importante évolution de son line-up. Le groupe américain de metalcore a officialisé le départ d’Alan Ashby, guitariste présent au sein de la formation depuis 2011.

L’annonce a été publiée ce 19 août 2026 sur les réseaux sociaux officiels de Of Mice & Men. Elle met ainsi fin à une collaboration qui aura duré près de quinze ans et qui aura couvert une grande partie de l’histoire du groupe californien.

Alan Ashby avait rejoint Of Mice & Men en janvier 2011, à l’occasion du retour d’Austin Carlile au sein de la formation. Il était alors présenté comme un nouveau membre, prenant la guitare aux côtés de Phil Manansala. Cette nouvelle configuration allait rapidement donner naissance à « The Flood », deuxième album studio du groupe et l’un des disques les plus importants de ses débuts.

Depuis, Ashby avait traversé pratiquement toutes les grandes étapes de l’histoire de Of Mice & Men. Il était notamment présent sur « Restoring Force », « Cold World », « Defy », « Earthandsky », « Echo », « Tether » et « Another Miracle », sorti en novembre 2025. Sur ce dernier album, Ashby était également crédité à la guitare, aux choeurs, à la production et à l’enregistrement.

Son départ constitue donc un changement majeur pour un groupe qui avait connu une remarquable stabilité depuis le départ d’Austin Carlile en 2016. Depuis cette époque, Aaron Pauley, Valentino Arteaga, Phil Manansala et Alan Ashby formaient le noyau de Of Mice & Men. Cette configuration avait permis au groupe de poursuivre son évolution musicale tout en conservant une identité particulièrement solide.

Cette annonce intervient par ailleurs dans un contexte particulier. En juin dernier, Of Mice & Men avait annulé l’intégralité de sa tournée européenne prévue pour l’été 2026. Le groupe avait alors expliqué ne pas pouvoir se rendre en Europe pour des « circonstances indépendantes de notre volonté », sans apporter davantage de précisions. La tournée devait notamment passer par plusieurs festivals européens et s’achever au Reload Festival en Allemagne.

À l’époque, aucune information officielle ne permettait toutefois de relier cette annulation au futur départ d’Alan Ashby. Le guitariste était encore annoncé comme membre du groupe et avait notamment participé aux activités liées à « Another Miracle ». Il serait donc prématuré d’affirmer que les deux événements sont directement liés sans déclaration supplémentaire du groupe ou du musicien.

L’arrivée d’Ashby en 2011 avait marqué une étape importante dans l’histoire de Of Mice & Men. Le guitariste avait rejoint la formation alors qu’Austin Carlile revenait lui-même dans le groupe, une période qui avait profondément redéfini son identité après le départ de Jerry Roush.

Quinze ans plus tard, Ashby quitte donc à son tour Of Mice & Men, laissant Phil Manansala comme seul guitariste issu de la formation actuelle historique. Le groupe n’a pour l’instant pas annoncé qui assurera ses parties de guitare à l’avenir, ni précisé si un nouveau membre permanent sera recruté.

La prochaine étape sera donc de savoir comment Of Mice & Men compte poursuivre son activité après ce changement majeur. Le groupe avait évoqué en 2025 son intention de continuer à tourner et de travailler sur de nouvelles compositions après « Another Miracle ».

Après près de quinze années passées au sein de Of Mice & Men, plusieurs albums majeurs et d’innombrables concerts, Alan Ashby quitte ainsi une formation dont il aura été l’un des visages les plus constants. Une nouvelle page s’ouvre désormais pour Of Mice & Men.