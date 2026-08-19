As Oceans Divide dévoile une Lyric Video pour « One of the Herd »

Le groupe canadien de metalcore As Oceans Divide dévoile une Lyric Vidéo pour « One of the Herd », nouveau single extrait de son premier EP éponyme, sorti le 9 juillet 2026. Avec ce titre, la formation originaire de l’Ontario met une nouvelle fois en avant son approche mêlant agressivité technique, mélodies aériennes et intensité émotionnelle.

« One of the Herd » s’inscrit pleinement dans l’identité musicale développée par As Oceans Divide. Le morceau repose sur un contraste permanent entre lourdeur et atmosphère, puissance et introspection, avec des rythmiques percutantes, des guitares harmonisées et une interprétation vocale particulièrement dynamique de Tom Emmans. Le lyric video accompagne cette tension en renforçant la dimension émotionnelle du morceau.

Le premier EP d’As Oceans Divide rassemble cinq titres construits autour de cette volonté de faire cohabiter technicité et mélodie. La formation revendique une approche dans laquelle les morceaux sont pensés comme de véritables parcours émotionnels plutôt que comme une succession de parties musicales. Les textes abordent notamment la perte, la résilience, les luttes intérieures et la confrontation avec ce qui se cache sous la surface.

« Ce disque vient d’un endroit très réel pour nous tous. Il reflète tout ce que nous avons vécu récemment, personnellement et en tant que groupe, et cela a naturellement façonné le son et le message. Nous n’avions aucun intérêt à forcer un concept. Il s’agissait davantage d’être honnêtes et de laisser la musique exprimer ce que nous étions à ce moment-là », explique le groupe.

L’histoire d’As Oceans Divide repose également sur plusieurs années d’amitié et de collaborations au sein de la scène metal canadienne. Ses membres sont notamment issus de formations comme Bloodshoteye, Aquila, Odium ou encore Battlesoul. Le groupe réunit aujourd’hui Tom Emmans au chant, Eric Camilleri à la guitare et à la composition, Thomas Ireland à la guitare et à la production, Matt McGuire à la batterie et Mark Sorge à la basse.

La formation est née de l’initiative d’Eric Camilleri, qui souhaitait développer un projet plus sérieux, technique et émotionnel. Après avoir renoué avec plusieurs amis de longue date, les premières démos ont rapidement fait apparaître une alchimie qui allait donner naissance à As Oceans Divide.

Le groupe porte également une histoire particulièrement personnelle. Le bassiste Dale Burrows, qui faisait partie de cette aventure, est décédé en mars 2026. Sa mémoire accompagne désormais la formation et constitue une part importante de ce qu’As Oceans Divide souhaite transmettre à travers sa musique.

Musicalement, le groupe puise notamment dans le metalcore du début des années 2000, auquel il apporte une approche contemporaine. Les guitares harmonisées côtoient des rythmiques mid-tempo massives et des passages plus agressifs, tandis que la palette vocale de Tom Emmans permet de naviguer entre puissance et mélodie.

Après la sortie de son premier EP, As Oceans Divide souhaite désormais franchir une nouvelle étape sur scène. Le groupe prépare plusieurs concerts à travers 2026 avec l’ambition de retranscrire toute l’intensité de ses compositions en live. La formation promet des prestations basées sur l’énergie, l’émotion et la connexion avec le public, avec une alternance entre passages particulièrement lourds et moments plus mélodiques.

Avec « One of the Herd », As Oceans Divide confirme ainsi les ambitions affichées sur son premier EP. Entre héritage du metalcore des années 2000, technicité, mélodies et vécu personnel, le groupe ontarien cherche avant tout à construire une musique authentique, capable de transformer des expériences réelles en morceaux auxquels chacun peut se raccrocher.

(ndlr: notre chronique du EP est à lire en suivant ce lien).