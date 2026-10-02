Slash feat. Myles Kennedy & The Conspirators dévoilent le nouveau single « Flying Blind »

Slash poursuit l’aventure avec Myles Kennedy & The Conspirators et dévoile aujourd’hui « Flying Blind », premier aperçu de leur nouvel album du même nom, attendu le 26 février 2027.

Après plusieurs années consacrées aux tournées et à la défense de leur hard rock teinté de blues, Slash, Myles Kennedy, Brent Fitz, Todd Kerns et Frank Sidoris se retrouvent ainsi pour un nouveau chapitre discographique. « Flying Blind » donne son nom au prochain album du groupe et lance officiellement sa campagne de promotion.

Le titre bénéficie également d’un clip particulièrement travaillé, réalisé par John Harvatine IV. Entièrement construit autour de l’animation en stop-motion, le film s’appuie sur une histoire imaginée par Slash et met en scène un univers visuel peuplé de personnages et de décors fabriqués spécialement pour l’occasion. Une production ambitieuse qui permet au guitariste de proposer une nouvelle facette de son univers en dehors de la scène.

Le nouveau morceau s’inscrit dans la continuité de la collaboration entre Slash et Myles Kennedy, qui ont développé depuis 2010 une identité musicale propre au sein de The Conspirators. Le groupe avait notamment publié « Living The Dream » en 2018 avant de revenir en 2022 avec « 4 », son quatrième album studio, produit par Dave Cobb.

Avec « Flying Blind », le groupe annonce également une importante tournée mondiale pour 2027. Celle-ci débutera en Amérique latine au mois d’avril, avec notamment des passages au Chili, en Argentine et au Brésil, avant de rejoindre l’Amérique du Nord puis l’Europe.

La partie européenne débutera le 7 juin à Munich et passera notamment par la Pologne, l’Autriche, l’Italie, l’Espagne, la Suède, l’Allemagne, le Royaume-Uni, l’Irlande, les Pays-Bas, la République tchèque, la Croatie, la Hongrie, la Serbie, la Grèce, la Turquie, la Bulgarie et la Roumanie. Plusieurs dates sont également programmées dans le cadre de festivals, dont Nova Rock, Azkena Rock Festival, Bospop, Masters of Rock, Hills of Rock et Rockstadt Extreme Festival.

À noter qu’aucune date française n’apparaît pour le moment dans cette première annonce européenne. La tournée pourrait toutefois encore évoluer avec l’ajout éventuel de nouvelles dates.

« Flying Blind », le nouvel album de Slash feat. Myles Kennedy & The Conspirators, sera disponible le 26 février 2027. Le premier single est disponible dès maintenant sur les plateformes de streaming.

Le clip de « Flying Blind » est à découvrir ci-dessous.

[Insérer la vidéo YouTube]

Sources : Slash / YouTube / slashonline.com