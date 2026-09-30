BURNING HEADS dévoile le clip de « Smombies » avant la sortie de « All Fired Up »

Les BURNING HEADS poursuivent leur retour en force avec « Smombies », nouveau single accompagné d’un clip qui prolonge le combat du groupe contre une société toujours plus absorbée par ses écrans. Il s’agit du deuxième extrait de All Fired Up, le prochain album des incontournables du skate punk français, attendu le 16 octobre 2026 chez Kicking Music.

Après avoir dévoilé « SOS 2 », les BURNING HEADS enfoncent le clou avec « Smombies ». Le titre s’intéresse à ces « zombies connectés », smartphones à la main, absorbés par le flux permanent d’images et d’informations qui les entoure. Un thème qui permet au groupe de retrouver une formule qui lui est familière : des riffs incisifs, des refrains accrocheurs et une bonne dose de mélodie, avec cette énergie punk qui accompagne les BURNING HEADS depuis leurs débuts.

Le groupe résume lui-même le propos du morceau en dressant le portrait d’une société hypnotisée par ses écrans alors que le monde continue de tourner autour d’elle. Smartphones, scrolling permanent et consommation d’images deviennent ici les symboles d’une forme de passivité, avec une question centrale : à force de rester connectés, ne sommes-nous pas en train de nous déconnecter du monde réel ?

Le message se retrouve au cœur du clip de « Smombies », qui met en images cette critique d’une société absorbée par ses écrans. Une nouvelle manière pour les BURNING HEADS de prolonger leur réflexion tout en restant fidèles à l’énergie directe qui a contribué à leur réputation.

Musicalement, « Smombies » confirme également que les quatre décennies de carrière qui se profilent ne semblent pas avoir calmé les ardeurs du groupe. Fondés en 1987, les BURNING HEADS fêteront en effet leurs 40 ans en 2027. Une longévité qui ne les empêche visiblement pas de continuer à regarder vers l’avant.

Avec All Fired Up, la formation poursuit d’ailleurs sa métaphore autour du feu. Après Torches Of Freedom en 2022 et Embers Of Protest en 2024, ce nouvel album annonce une nouvelle étape placée sous le signe de l’incandescence. Le disque comportera 13 titres, dont « SOS 2 », « Smombies », « Fire Walks With Her », « Take Over », « Consequences » ou encore « Fast Forward ».

Avec « Smombies », les BURNING HEADS démontrent donc que leur flamme est toujours bien présente. À l’approche de leur quarantième anniversaire, le groupe conserve cette capacité à associer punk rock mélodique, énergie et textes engagés, sans donner le sentiment de vouloir lever le pied.

All Fired Up sera disponible le 16 octobre 2026 via Kicking Music.

Tracklisting de « All Fired Up » :

SOS 2 Fire Walks With Her Smombies Not My Business Back Home Take Over Consequences My Life Is A Lie How Many Tears Plan B Fast Forward Big Lies High Times

BURNING HEADS – « All Fired Up »

Sortie : 16 octobre 2026

Label : Kicking Music

Format : 13 titres