EVIL INVADERS dévoile « Dreamstate » et annonce une tournée européenne en 2027

Les Belges de EVIL INVADERS sont de retour avec du nouveau matériel. Le groupe de Thrash et Heavy Metal vient de dévoiler « Dreamstate », son premier single depuis la sortie de l’album Shattering Reflection en 2022. Le morceau est accompagné d’un clip officiel à l’approche résolument cinématographique, imaginé par Jens De Vos de Panda Productions.

Avec son introduction pleine de tension, « Dreamstate » plonge rapidement dans une déferlante de guitares incisives, de batterie percutante et de vocaux aux multiples facettes. EVIL INVADERS y retrouve cette combinaison de puissance et d’intensité qui caractérise son approche du Heavy et du Thrash Metal.

Le morceau s’intéresse également à un sujet très actuel, celui de la surcharge mentale et du rythme effréné imposé par la vie moderne. Joe, chanteur du groupe, explique que « Dreamstate » évoque le stress permanent et la manière dont notre esprit tente de composer avec cette pression. Entre nuits sans véritable repos, journées vécues à toute vitesse et accumulation de tâches, le morceau questionne cette sensation de ne plus être totalement éveillé, ni réellement présent dans l’instant.

Le clip suit cette thématique avec une approche volontairement différente. Plutôt que de miser principalement sur un montage ultra-rapide et des mouvements de caméra incessants, Jens De Vos a privilégié une réalisation plus proche du cinéma, avec l’ambition de donner à la vidéo l’impression d’être un véritable court-métrage. Le groupe précise par ailleurs qu’aucune intelligence artificielle n’a été utilisée pour les effets spéciaux, ceux-ci ayant été réalisés de manière traditionnelle.

« Dreamstate » constitue ainsi la première véritable nouveauté musicale d’EVIL INVADERS depuis Shattering Reflection, sorti en 2022. Entre-temps, le groupe a continué à défendre son Heavy Metal sur les scènes européennes, notamment en partageant l’affiche avec DIRKSCHNEIDER et SEPULTURA en début d’année.

La suite se prépare déjà avec une importante tournée européenne prévue en 2027. EVIL INVADERS prendra notamment part au Triple Thrash Alliance Tour aux côtés de HEATHEN et EXHORDER, avec WARFIELD en invité. Une série de dates qui passera par l’Allemagne, le Danemark, les Pays-Bas, la Belgique, la Pologne, la République tchèque, l’Autriche, la Hongrie et la Suisse.

Le groupe sera notamment à l’affiche du Petit Bain à Paris le 21 mars 2027, une date qui constituera l’un des rendez-vous français de cette tournée. EVIL INVADERS sera également annoncé en tête d’affiche à Anvers le 6 mars.

Après plusieurs années consacrées à défendre Shattering Reflection, « Dreamstate » pourrait donc bien marquer le début d’un nouveau chapitre pour EVIL INVADERS. En attendant d’éventuelles nouvelles annonces concernant un futur album, le groupe donne déjà un premier aperçu de la direction musicale qu’il souhaite prendre.

EVIL INVADERS – Triple Thrash Alliance Tour 2027 :

25.02.27 – Karlsruhe, Allemagne – Substage

26.02.27 – Geiselwind, Allemagne – Music Hall

27.02.27 – Andernach, Allemagne – Live Club

28.02.27 – Lindau, Allemagne – Club Vaudeville

02.03.27 – Aschaffenburg, Allemagne – Colos-Saal

03.03.27 – Hamburg, Allemagne – Gruenspan

04.03.27 – Roskilde, Danemark – Gimle

05.03.27 – Drachten, Pays-Bas – Iduna

06.03.27 – Antwerp, Belgique – Trix

07.03.27 – Utrecht, Pays-Bas – TivoliVredenburg/Pandora

09.03.27 – Göttingen, Allemagne – Musa

10.03.27 – Berlin, Allemagne – Bi Nuu

11.03.27 – Biesko-Biala, Pologne – Rude Boy Club

12.03.27 – Prague, République tchèque – Futurum

13.03.27 – Vienna, Autriche – Szene

14.03.27 – Budapest, Hongrie – Barba Negra Blue Stage

16.03.27 – Munich, Allemagne – Backstage Halle

17.03.27 – Zurich, Suisse – Dynamo

18.03.27 – Innsbruck, Autriche – PMK

19.03.27 – Bischofswerda, Allemagne – East Club

20.03.27 – Bochum, Allemagne – Matrix

21.03.27 – Paris, France – Petit Bain