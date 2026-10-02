Comeback Kid dévoile « Yesterday’s Gone » avec Brendan Garrone d’Incendiary

Comeback Kid poursuit la promotion de son nouvel album avec « Yesterday’s Gone », un nouveau single particulièrement musclé sur lequel le groupe canadien accueille Brendan Garrone, chanteur d’Incendiary. Le morceau figurera sur Chosen Hell, huitième album studio de Comeback Kid, attendu le 6 novembre prochain via SharpTone Records aux États-Unis et Dine Alone Records au Canada.

Pour Andrew Neufeld, « Yesterday’s Gone » devait réunir plusieurs des éléments qui constituent l’identité de Comeback Kid, avec une approche mélodique caractéristique, un hardcore agressif et rapide, ainsi qu’un breakdown particulièrement massif. Le chanteur explique également que le morceau a connu plusieurs versions avant d’aboutir à sa forme définitive, différentes idées issues de démos ayant progressivement été fusionnées pour construire un titre articulé autour de plusieurs moments forts.

La participation de Brendan Garrone apporte une nouvelle dimension au morceau. Le chanteur d’Incendiary est l’un des deux invités présents sur Chosen Hell, avec Courtney LaPlante de Spiritbox, qui intervient sur « Shedding Season ».

Sur le plan des paroles, « Yesterday’s Gone » aborde l’idée de laisser le passé derrière soi et de ne pas permettre aux souvenirs ou aux expériences passées de continuer à peser sur le présent. Le texte accompagne ainsi un morceau qui s’inscrit dans les thématiques plus larges de Chosen Hell, autour de la morale, de l’éthique et des choix auxquels chacun peut être confronté, y compris lorsque ces choix risquent finalement de nous retenir.

Le breakdown du titre a notamment été développé avec l’aide de Will Putney, qui a également produit et enregistré l’intégralité de Chosen Hell dans son studio Graphic Nature Audio, dans le New Jersey. Le producteur, déjà familier du groupe, a ainsi participé à renforcer l’impact des onze morceaux qui composent le nouvel album.

« Yesterday’s Gone » fait suite au titre « Chosen Hell », premier extrait et morceau éponyme de l’album. Avec ce nouveau single, Comeback Kid dévoile donc un deuxième aperçu d’un disque qui réunira onze titres et deux collaborations vocales.

Le groupe composé d’Andrew Neufeld, Jeremy Hiebert, Stu Ross, Chase Brenneman et Terrance Pettitt poursuit ainsi une carrière entamée il y a plus de 25 ans. Pour Chosen Hell, le groupe revendique une approche particulièrement collaborative, Andrew Neufeld ayant notamment davantage intégré les idées de ses partenaires au processus d’écriture.

À travers ses nombreuses tournées, Comeback Kid a partagé les scènes de groupes issus du hardcore, du punk, du metal et du rock, parmi lesquels Hatebreed, Sick Of It All, Dropkick Murphys, Bad Religion, Gojira, Parkway Drive, Rise Against ou encore Alexisonfire.

L’artwork de Chosen Hell possède par ailleurs une particularité puisque la structure visible sur la pochette a été construite physiquement par Callum Preston à Melbourne, en Australie.

Chosen Hell sera disponible le 6 novembre via SharpTone Records et Dine Alone Records. Le nouvel album contiendra les onze titres suivants :

« Target On My Back »

« Vindication »

« Shedding Season » feat. Courtney LaPlante

« Lost And Found »

« Underneath The Pressure »

« Chosen Hell »

« Yesterday’s Gone » feat. Brendan Garrone

« Tunnel Vision »

« Becoming »

« Heartland Elegy »

« Too Late »

« Yesterday’s Gone » est disponible dès maintenant et marque une nouvelle étape dans la montée en puissance de Chosen Hell.