CLUTCH dévoile « Wasted Lands », nouveau single et titre de son prochain album

CLUTCH est de retour avec « Wasted Lands », nouveau single dévoilé ce 25 septembre 2026 et titre éponyme de son quatorzième album studio. Après « The Drifter Returns », publié fin août, le groupe américain poursuit ainsi la présentation de son prochain disque, attendu le 22 janvier 2027 via Weathermaker Music.

Avec « Wasted Lands », CLUTCH retrouve cette combinaison de riffs massifs, de groove et de rock’n’roll qui constitue depuis plus de trois décennies l’une des signatures du groupe. Neil Fallon, Jean-Paul Gaster, Dan Maines et Tim Sult ont enregistré ce nouvel album au Doom Saloon, leur quartier général de Frederick dans le Maryland, avec le producteur Machine, qui retrouve le groupe pour la première fois depuis l’album « Psychic Warfare » paru en 2015.

Le nouveau titre donne également un aperçu de l’univers développé par Neil Fallon sur « Wasted Lands ». Le chanteur s’est inspiré d’une histoire pour le moins improbable : quelqu’un utilisant son nom sur Facebook aurait promis à une personne un t-shirt et un dîner gratuits dans le cadre d’un concours payant. Malgré les explications de plusieurs personnes lui indiquant qu’il s’agissait d’une usurpation, la victime présumée n’aurait pas voulu croire qu’elle avait été trompée.

Fallon a donc choisi de pousser l’histoire beaucoup plus loin et de transformer cet épisode en créature monstrueuse. Le texte de « Wasted Lands » fait ainsi apparaître une mystérieuse entité dont personne ne connaît réellement l’origine. Expérience gouvernementale, ange venu du ciel ou présage annonçant la fin des temps, les interprétations se multiplient, tandis que les habitants lui donnent finalement un nom particulièrement inattendu : Neil Patrick Fallon.

Musicalement, le morceau s’appuie sur un riff particulièrement groovy et une rythmique pensée pour la scène. Jean-Paul Gaster explique notamment avoir volontairement placé un coup de grosse caisse à un moment précis du titre, par-dessus le chant de Fallon, avec la conviction que ce passage provoquerait une réaction immédiate du public en concert. Une approche qui correspond parfaitement à l’ambition affichée par CLUTCH pour ce nouveau disque : écrire un album pensé pour être joué live tout en laissant suffisamment de place aux détours créatifs qui font partie de l’identité du groupe.

« Wasted Lands » s’inscrit ainsi dans un album qui promet de voyager entre plusieurs univers. Le groupe évoque notamment des monuments explosés, des villes minières hantées, des figures de magnats, des créatures de films d’horreur et même quinze tonnes d’antimatière. Le disque s’ouvrira avec « The Drifter Returns » et se terminera avec « The Message Is Clear », tandis que le morceau « Beware The Fever » intégrera pour la première fois un banjo sur un album de CLUTCH, à partir d’une ancienne démo jouée par Neil Fallon pendant les sessions d’écriture.

Le tracklisting de « Wasted Lands » sera composé de douze titres : « The Drifter Returns », « Stage Fright », « Loaf ‘N Jug », « High Class Action Lawsuit », « Chestburster », « Beware The Fever », « Wound Collector », « Colorado Fuel And Iron », « Streets Are His », « The Green Skull », « Wasted Lands » et « The Message Is Clear ».

Déjà présenté sur scène avant sa sortie officielle, « Wasted Lands » avait notamment intégré la setlist de CLUTCH lors du Maryland State Fair le 12 septembre dernier, aux côtés de « The Drifter Returns ». Le groupe semble donc avoir choisi de tester une partie de son nouveau matériel directement face au public avant la sortie de l’album.

Avec « Wasted Lands », CLUTCH dévoile donc une nouvelle pièce de son prochain album et confirme une nouvelle fois son envie de rester fidèle à son identité tout en continuant à explorer de nouveaux territoires. Rendez-vous le 22 janvier 2027 pour découvrir l’intégralité de ce quatorzième album studio.