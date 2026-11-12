CYHRA dévoile le clip de « Venom In Me » et accueille Ben Varon à la basse

Le groupe suédois CYHRA poursuit la promotion de son quatrième album, « Requiem For A Pipe Dream », paru le 5 juin 2026 chez Reigning Phoenix Music. Le quintette vient de mettre en ligne le clip officiel de « Venom In Me », tout en annonçant l’arrivée de Ben Varon (AMORAL, OCEANHOARSE) au poste de bassiste.

Réalisée par Lasse Arkela et montée par Jake E et Lasse Arkela, la vidéo de « Venom In Me » a été tournée durant la récente tournée du groupe en compagnie de DEAD BY APRIL. Le titre figure sur « Requiem For A Pipe Dream », quatrième album studio de CYHRA, qui confirme l’orientation mélodique et moderne du groupe, entre riffs incisifs, rythmiques puissantes, arrangements électroniques et refrains accrocheurs.

Mais cette actualité est également marquée par un changement de formation. CYHRA accueille officiellement Ben Varon à la basse. Le musicien, notamment connu pour son travail au sein d’AMORAL et OCEANHOARSE, n’est pas un inconnu pour les membres du groupe. Ami de longue date du guitariste Euge Valovirta, il suit CYHRA depuis ses débuts et a déjà partagé plusieurs scènes avec eux par le passé, notamment avec OCEANHOARSE.

Ses premiers concerts avec le groupe ont eu lieu lors de la tournée avec DEAD BY APRIL en Finlande, en Estonie et en Lettonie. Une expérience qui semble avoir rapidement convaincu les deux parties.

Jake E se réjouit de cette arrivée et souligne le talent de son nouveau bassiste, mais aussi l’énergie et la complicité immédiatement développées sur scène. De son côté, Ben Varon se dit particulièrement heureux de rejoindre une formation qu’il apprécie depuis son premier album. Il évoque également son impatience de retrouver la scène avec ses nouveaux partenaires et de participer à l’écriture des prochains titres.

Fondé en 2016 par Jake E, ancien chanteur et cofondateur d’AMARANTHE, et Jesper Strömblad, ancien guitariste d’IN FLAMES, CYHRA s’est progressivement forgé une identité propre au fil de quatre albums : « Letters To Myself » (2017), « No Halos In Hell » (2019), « The Vertigo Trigger » (2023) et « Requiem For A Pipe Dream » (2026).

La formation actuelle réunit Jake E au chant, Euge Valovirta et Marcus Sunesson aux guitares, Alex Landenburg à la batterie et désormais Ben Varon à la basse. Un casting qui rassemble des musiciens issus de plusieurs formations marquantes de la scène metal, notamment AMARANTHE, KAMELOT, THE CROWN et SUBURBAN TRIBE.

Avec ce nouveau clip et l’arrivée de Ben Varon, CYHRA ouvre donc un nouveau chapitre de son histoire, tout en poursuivant l’exploitation de « Requiem For A Pipe Dream ».