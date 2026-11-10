Metal français : la nouvelle génération est-elle en train de changer les règles du jeu ?

Longtemps cantonné à une scène underground particulièrement vivante mais relativement confidentielle, le metal français semble avoir franchi un nouveau cap. Entre la reconnaissance internationale de Gojira, l’ascension de Landmvrks, l’émergence de nouvelles formations ambitieuses et une exposition médiatique qui aurait encore semblé improbable il y a quelques années, les musiques extrêmes hexagonales changent de dimension. Mais derrière ces réussites individuelles, assiste-t-on réellement à l’émergence d’une nouvelle puissance du metal européen ?

Il y a encore quelques années, évoquer le metal français à l’étranger revenait essentiellement à citer quelques formations capables de s’imposer au-delà de nos frontières. Gojira, bien sûr, mais aussi Alcest, Dagoba ou Mass Hysteria, chacun dans son registre, avaient contribué à installer une certaine crédibilité française sur la scène internationale. Une reconnaissance réelle, mais qui restait largement concentrée autour d’un nombre relativement limité de groupes.

Depuis, le paysage a considérablement évolué. Le metal français bénéficie d’une visibilité nouvelle, ses formations multiplient les tournées internationales et certaines commencent à remplir des salles qui semblaient autrefois réservées aux grandes productions anglo-saxonnes. Une dynamique qui concerne désormais plusieurs courants musicaux, du metalcore au post-metal, en passant par les musiques extrêmes et les propositions les plus expérimentales.

Le 26 juillet 2024 restera probablement comme une date symbolique dans cette évolution. En faisant résonner « Ah ! Ça ira » depuis la Conciergerie lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Paris, Gojira a offert au metal une exposition exceptionnelle. Accompagné de la chanteuse lyrique Marina Viotti, le groupe landais a livré une performance spectaculaire devant des millions de téléspectateurs à travers le monde. Une prestation qui a largement dépassé le cadre habituel de la communauté metal et qui a contribué à faire découvrir le groupe à un public beaucoup plus large.

L’impact a été immédiat. Selon les données communiquées à l’époque par Spotify, les écoutes de Gojira ont progressé de 106 % en France et de 80 % dans le monde après la cérémonie. D’autres estimations publiées par la presse ont également relevé une hausse particulièrement importante des écoutes dans les heures suivant la prestation.

Quelques mois plus tard, le groupe recevait un Grammy Award dans la catégorie Best Metal Performance pour « Mea Culpa (Ah ! Ça ira !) », devenant ainsi le premier groupe de metal français à décrocher cette distinction.

Au-delà de la récompense, cette séquence a surtout démontré qu’un groupe de metal français pouvait occuper une place centrale dans un événement culturel mondial sans avoir à édulcorer son identité musicale. Une reconnaissance symbolique forte pour toute une scène.

Mais Gojira n’est pas un phénomène apparu du jour au lendemain. Après plus de vingt ans de carrière, plusieurs albums salués internationalement et des tournées aux côtés de formations comme Metallica ou Korn, le groupe avait déjà largement démontré sa capacité à rivaliser avec les plus grands. Les Jeux olympiques ont davantage agi comme un accélérateur de visibilité que comme une révélation.

Cette réussite a néanmoins ouvert une nouvelle fenêtre sur les possibilités offertes aux groupes français. Et si Gojira représente aujourd’hui la vitrine internationale du metal hexagonal, une autre formation incarne particulièrement bien les ambitions de la nouvelle génération : Landmvrks.

Originaire de Marseille, le groupe a progressivement construit son identité à travers un mélange de metalcore, de hardcore et de mélodies particulièrement accrocheuses. Porté par une présence scénique intense et une approche musicale qui ne cherche pas à choisir entre agressivité et accessibilité, Landmvrks a su développer une audience internationale particulièrement fidèle.

Avec « The Darkest Place I’ve Ever Been », sorti en avril 2025, le groupe a franchi une nouvelle étape. Après plusieurs années de progression, de tournées et de passages remarqués dans les festivals européens, les Marseillais ont confirmé leur capacité à attirer un public toujours plus large. Leur concert au Zénith de Paris, le 31 janvier 2026, a constitué une nouvelle étape symbolique dans cette ascension.

Cette réussite est intéressante à plusieurs titres. Elle démontre d’abord qu’un groupe français peut aujourd’hui construire une carrière internationale sans nécessairement bénéficier de l’ancienneté ou de la notoriété historique de Gojira. Elle montre également que le metalcore français possède désormais des formations capables de rivaliser avec les références internationales du genre.

Et Landmvrks est loin d’être un cas isolé.

Dans son sillage, plusieurs groupes participent à cette évolution. Novelists poursuit son exploration d’un metal moderne mêlant technicité, mélodies et influences progressives. Resolve développe une identité particulièrement soignée, tandis que ten56. impose une approche beaucoup plus radicale, entre violence sonore et atmosphères oppressantes. Ashen s’est également fait remarquer avec une proposition qui mêle metalcore et rock alternatif dans une approche particulièrement cinématographique.

D’autres formations explorent des territoires différents. Igorrr continue de repousser les frontières entre metal extrême, musique classique, breakcore et influences traditionnelles. Slift s’est construit une réputation internationale autour de son rock psychédélique et de ses performances particulièrement immersives. Alcest poursuit son parcours singulier entre black metal atmosphérique et shoegaze, tandis que Carpenter Brut a largement contribué à faire rayonner une autre facette de la culture heavy française.

La scène extrême n’est pas en reste. Des groupes comme Gorod, Benighted ou Akiavel entretiennent une identité musicale exigeante et contribuent à la présence française dans des circuits internationaux parfois moins exposés médiatiquement, mais particulièrement actifs.

Cette diversité est probablement l’un des éléments les plus intéressants de la période actuelle. Il n’existe pas un nouveau son français, ni même une école identifiable autour de laquelle tous les groupes se retrouveraient. Au contraire, la scène semble se développer dans plusieurs directions simultanément.

Le metal français ne se résume plus à quelques formations historiques ou à une poignée de groupes capables de remplir les grandes salles. Il devient un ensemble de propositions artistiques variées, avec des ambitions qui dépassent de plus en plus souvent le marché national.

Cette évolution serait toutefois impossible sans un environnement professionnel qui accompagne davantage les artistes. Derrière chaque groupe qui parvient à franchir un cap se trouvent des années de travail, mais également des labels, des producteurs, des tourneurs, des managers, des attachés de presse et des organisateurs qui contribuent à construire des carrières.

La Fédération des Musiques Métalliques participe à cette structuration. Créée pour représenter et accompagner les acteurs de cette filière, elle contribue à défendre les intérêts des professionnels et à renforcer la reconnaissance des musiques métalliques dans le paysage culturel français.

La création des Foudres s’inscrit dans cette même volonté. Après une première édition en 2025, cette cérémonie dédiée au metal français revient le 10 décembre 2026 au Bataclan. Pour cette deuxième édition, Igorrr, Ashen, Sun et Alta Rossa se produiront sur scène, tandis que plusieurs catégories permettront de distinguer les artistes et les acteurs de la scène.

Autre évolution significative : l’événement sera diffusé en prime time sur France 4. Une exposition télévisuelle qui aurait difficilement été envisageable il y a quelques années pour une cérémonie consacrée exclusivement aux musiques métalliques.

Les Foudres ne changeront évidemment pas à eux seuls la situation économique des groupes français. Mais ils témoignent d’une volonté de construire un véritable écosystème autour de cette musique, avec des rendez-vous, des partenaires et une reconnaissance institutionnelle qui peuvent contribuer à lui donner davantage de visibilité.

La cérémonie ne se limite d’ailleurs pas aux artistes. Les catégories consacrées aux projets éditoriaux, aux engagements sociétaux et environnementaux ou encore aux artworks témoignent d’une volonté de mettre en lumière tout ce qui participe à la vitalité de cette culture. Une approche intéressante qui rappelle que le metal repose sur un ensemble d’acteurs bien plus large que les seuls musiciens.

Car c’est bien là que se situe l’un des enjeux majeurs des prochaines années : transformer une reconnaissance artistique en véritable développement économique.

La France dispose d’atouts importants. Le Hellfest constitue aujourd’hui l’un des rendez-vous incontournables du calendrier metal international. Les festivals spécialisés, les salles indépendantes et les associations locales continuent de faire vivre un réseau particulièrement dense. Les médias spécialisés, les labels et les tourneurs contribuent également à maintenir une activité qui ne se limite pas aux quelques grands noms régulièrement mis en avant.

Les données du Centre national de la musique permettent toutefois de remettre cette dynamique en perspective. Dans son étude consacrée à la diffusion live en 2024, le CNM indique que le Rock-Metal représente environ 10 % des représentations payantes recensées en France. Une place importante dans le paysage des musiques actuelles, mais qui ne doit pas masquer une réalité plus contrastée : malgré la croissance globale du spectacle vivant cette année-là, la fréquentation et les recettes de billetterie du Rock-Metal ont légèrement reculé.

Ce constat est essentiel. La visibilité de certains groupes ne signifie pas automatiquement que l’ensemble de la scène bénéficie de la même progression. Les grandes productions peuvent attirer des milliers de spectateurs tandis que les petites salles et les associations continuent de composer avec des équilibres économiques fragiles.

Entre les coûts de production, les déplacements, l’hébergement, la promotion et les cachets des musiciens, développer un groupe représente un investissement considérable. Les possibilités de tourner dans de bonnes conditions restent très inégales selon les formations, et la frontière entre activité passionnée et véritable professionnalisation demeure parfois difficile à franchir.

L’autre défi se situe à l’international. Si Gojira et Landmvrks ont démontré qu’une formation française pouvait s’imposer sur les grandes scènes étrangères, l’exportation reste un exercice complexe. Il faut pouvoir convaincre des tourneurs, trouver des partenaires locaux, organiser des déplacements coûteux et réussir à construire une audience durable dans des territoires où la concurrence est particulièrement forte.

La langue constitue également une question intéressante. Si de nombreux groupes français ont fait le choix de l’anglais pour toucher un public international, d’autres revendiquent une identité francophone ou développent des univers musicaux qui dépassent largement les barrières linguistiques. Gojira, Igorrr ou Alcest démontrent chacun à leur manière qu’il n’existe pas de formule unique pour s’exporter.

Finalement, le véritable changement pourrait bien être moins lié à l’apparition d’une nouvelle génération qu’à la possibilité de construire aujourd’hui des trajectoires différentes. Un groupe peut désormais viser une carrière internationale sans nécessairement passer par les mêmes étapes que ses prédécesseurs. Les plateformes numériques, les réseaux sociaux et les nouvelles habitudes de consommation musicale ont profondément modifié les possibilités de découverte et de développement des artistes.

Mais ces outils ne remplacent ni les concerts, ni les rencontres avec le public, ni le travail de fond nécessaire pour construire une carrière. La réussite de Landmvrks repose autant sur sa présence scénique et la qualité de ses compositions que sur sa capacité à entretenir une relation durable avec son audience.

C’est peut-être là que réside la véritable force de cette nouvelle scène française : une génération qui semble avoir compris que l’ambition internationale n’était plus réservée à quelques formations exceptionnelles, mais pouvait devenir un objectif concret.

Reste à savoir si cette dynamique permettra de faire émerger de nouveaux groupes capables de rejoindre durablement les références historiques du genre. Le chemin est encore long et les obstacles restent nombreux. Mais les signaux sont encourageants.

Entre les grandes réussites internationales, la progression de formations plus jeunes, la diversité des propositions artistiques et une reconnaissance institutionnelle grandissante, le metal français semble avoir atteint un moment charnière de son histoire.

La question n’est donc peut-être plus de savoir si la France possède une scène metal capable de rivaliser avec ses voisines. Elle l’a déjà démontré à plusieurs reprises.

Le véritable enjeu est désormais de transformer ces réussites en un mouvement durable, capable de faire émerger toute une génération de groupes et de donner au metal français la place qu’il mérite sur la scène internationale.