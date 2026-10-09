De GTA VI à DOOM, comment le jeu vidéo est devenu un terrain de jeu pour le Metal

L’annonce des premières stations de radio de Grand Theft Auto VI vient de confirmer ce que de nombreux amateurs de musique attendaient : le prochain blockbuster de Rockstar Games fera bien une place au Metal. Baptisée « The Chamber 106.6 », la station sera notamment animée par Tom Araya et Kerry King, respectivement chanteur et bassiste, et guitariste de Slayer. Un choix qui ne doit rien au hasard et qui rappelle à quel point le jeu vidéo entretient depuis plusieurs décennies une relation particulière avec les musiques les plus lourdes. Mais au-delà de cette nouvelle, c’est toute l’évolution de la place du Metal dans le jeu vidéo qui mérite qu’on s’y attarde.

Slayer prend le contrôle des ondes de Leonida

Le 8 octobre, Rockstar Games a commencé à dévoiler les stations de radio qui accompagneront les joueurs dans les rues de Vice City et à travers l’État fictif de Leonida. Parmi les six premières stations présentées, « The Chamber 106.6 » est entièrement consacrée au Metal. Et pour lui donner une identité crédible, le studio a fait appel à deux figures incontournables du Thrash Metal : Tom Araya et Kerry King de Slayer, qui officieront sous les noms de DJ Tom et DJ Kerry.

Les premiers extraits dévoilés permettent déjà de mesurer les intentions de Rockstar. « I » de Black Sabbath, extrait de l’album « Dehumanizer » paru en 1992, « I’m Broken » de Pantera, tiré de « Far Beyond Driven » sorti en 1994, et l’incontournable « Raining Blood » de Slayer, issu de « Reign In Blood » en 1986, figurent parmi les morceaux entendus dans la présentation.

Le choix de ces titres dessine une orientation clairement tournée vers les classiques du Metal, avec une place importante accordée aux riffs massifs et au Thrash. La présence de « Raining Blood », en particulier, semble parfaitement adaptée à une station qui entend accompagner les déplacements des joueurs dans un univers où le chaos et la démesure font partie du décor.

Rockstar ne s’est d’ailleurs pas contenté de confier le micro à deux musiciens célèbres. Le casting de la station comprend également Caity Babs, connue pour ses interventions sur les radios SiriusXM Octane et Turbo, ainsi que Shawn the Butcher, associé à Liquid Metal. L’ensemble donne à « The Chamber 106.6 » une véritable coloration radiophonique, avec des personnalités familières des auditeurs de Rock et de Metal.

Il faudra néanmoins attendre la sortie du jeu pour connaître l’intégralité de la programmation. Les morceaux dévoilés ne constituent qu’un aperçu et ne permettent pas encore de déterminer précisément la place réservée aux différentes générations ou sous-genres du Metal.

La station s’inscrit en tout cas dans une ambition plus large. Rockstar annonce une sélection musicale particulièrement variée pour ce nouvel épisode, entre musiques latines, Hip-Hop, Country, Pop et Metal. Le studio a également confirmé la présence de podcasts à la demande, accessibles depuis les véhicules mais aussi à pied grâce à des écouteurs ou à des oreillettes connectés au smartphone du joueur.

La sortie de « Grand Theft Auto VI » est actuellement prévue pour le 19 novembre 2026. En attendant, les premières stations sont déjà disponibles à l’écoute sur le site officiel de Rockstar Games.

GTA et le Metal, une histoire qui ne date pas d’hier

Si cette annonce attire aujourd’hui l’attention, c’est aussi parce que la musique fait partie de l’identité de la série depuis longtemps. Les radios de Grand Theft Auto ne sont pas de simples listes de lecture ajoutées pour meubler les déplacements. Elles participent à la construction du monde, à son humour et à sa représentation d’une société où cohabitent des cultures musicales très différentes.

Avec GTA III, Rockstar a largement contribué à populariser un modèle devenu emblématique : celui de stations virtuelles proposant chacune une programmation cohérente, des animateurs et des interventions qui donnent l’impression d’écouter une véritable radio. En conduisant, le joueur peut changer de station à volonté et passer d’un univers musical à un autre sans quitter le monde du jeu.

Grand Theft Auto: Vice City a ensuite poussé le concept encore plus loin. Inspiré par l’imagerie et les sonorités des années 1980, le jeu proposait notamment V-Rock, une station consacrée au Hard Rock et au Metal. Son univers caricatural, ses animateurs et son goût pour les grandes figures du Rock participaient directement à l’identité de cette reconstitution fictive de Miami.

Cette place accordée aux musiques lourdes n’a rien d’anecdotique. Le Metal se prête particulièrement bien à l’imaginaire de certaines radios de GTA : excès, provocation, puissance sonore et goût pour les personnages hauts en couleur. Dans cet univers, il peut être à la fois une musique que l’on écoute, un élément de satire culturelle et un moyen de renforcer l’atmosphère d’une scène.

La série a aussi démontré que le jeu vidéo pouvait servir de point d’entrée vers des artistes et des genres musicaux que certains joueurs ne connaissaient pas auparavant. Une personne qui découvre un morceau de Metal dans une voiture virtuelle peut ensuite chercher le groupe, écouter l’album dont il est extrait et, pourquoi pas, s’intéresser davantage à la scène.

C’est l’un des aspects les plus intéressants de la relation entre musique et jeu vidéo : contrairement à un morceau diffusé ponctuellement dans un film, une chanson intégrée à un jeu peut être entendue à de nombreuses reprises, au gré des déplacements et des activités du joueur. Elle finit parfois par devenir indissociable de ses souvenirs de jeu.

Du skate au salon, le Metal a trouvé son public dans le jeu vidéo

L’histoire ne commence toutefois pas avec Rockstar. Bien avant les radios de GTA, plusieurs jeux avaient déjà démontré l’intérêt d’intégrer des morceaux existants à une expérience interactive.

La série Tony Hawk’s Pro Skater, lancée en 1999, constitue un exemple particulièrement important. En associant le skateboard à des sélections mêlant Punk, Rock alternatif, Hip-Hop et Metal, elle a contribué à diffuser une culture musicale auprès d’un public jeune, bien au-delà des auditeurs habituels de ces scènes.

La musique n’était pas simplement là pour accompagner l’action. Elle renforçait l’identité de la discipline, son énergie et son rapport à la contre-culture. Les morceaux devenaient une partie intégrante de l’expérience, au même titre que les figures, les décors et le rythme des parties.

Pour certains joueurs, ces bandes-son ont même constitué une porte d’entrée vers des groupes qu’ils n’auraient probablement pas découverts autrement. Le jeu devenait alors un outil de découverte musicale, capable de faire circuler des morceaux entre des communautés qui ne se croisaient pas nécessairement.

Quelques années plus tard, Guitar Hero, en 2005, puis Rock Band, en 2007, ont franchi une nouvelle étape. Il ne s’agissait plus seulement d’écouter des morceaux en jouant, mais de prendre virtuellement la place des musiciens. Guitare, basse, batterie et chant devenaient les instruments d’une expérience collective où l’on pouvait reproduire les gestes d’un groupe sur des morceaux connus.

Pour le Metal, cette approche était particulièrement pertinente. Les riffs rapides, les solos, les changements de rythme et les parties de batterie exigeantes offraient un terrain idéal pour des jeux reposant sur la synchronisation et la maîtrise du tempo.

Ces titres ont aussi contribué à rendre certains morceaux plus accessibles. Une chanson difficile à appréhender lors d’une première écoute pouvait devenir un défi à relever, puis un titre que l’on connaissait presque par cœur après des dizaines de tentatives.

Le succès de ces jeux a montré qu’il existait un public prêt à s’investir activement dans la musique à travers le jeu vidéo. Le joueur n’était plus seulement spectateur ou auditeur : il devenait l’interprète virtuel d’un morceau.

DOOM, quand le Metal devient une arme

Si GTA utilise le Metal pour construire une ambiance et si Guitar Hero le transforme en expérience musicale interactive, la série DOOM en propose une autre utilisation : faire de la musique une composante directe de l’action.

Le premier DOOM, sorti en 1993, s’est imposé comme une référence du jeu de tir à la première personne. Sa bande-son composée par Bobby Prince puisait notamment dans les codes du Metal et du Hard Rock, avec des influences reconnaissables pour les amateurs de groupes comme Metallica, Pantera, Judas Priest ou Slayer. Le résultat accompagnait un univers infernal, agressif et rapide, en parfaite adéquation avec l’expérience proposée.

Plus de vingt ans après, DOOM a retrouvé cette association entre violence graphique, vitesse et musique lourde avec son épisode de 2016. La bande-son composée par Mick Gordon a contribué à définir une identité sonore particulièrement marquante, construite autour de guitares saturées, de rythmiques industrielles et d’une production pensée pour soutenir l’intensité des combats.

Dans ce cas précis, la musique ne se contente pas de souligner l’action. Elle participe à son rythme. Les affrontements encouragent le joueur à rester agressif, à se déplacer sans relâche et à enchaîner les éliminations. La bande-son renforce cette sensation de mouvement permanent, jusqu’à donner l’impression que le joueur et la musique fonctionnent ensemble.

Ce lien entre gameplay et musique lourde s’est poursuivi avec DOOM Eternal en 2020. Le Metal y accompagne une expérience conçue autour de l’intensité, de la mobilité et de la gestion des ressources en plein combat. Les morceaux contribuent à donner une dimension presque chorégraphique aux affrontements.

Le cas de Mick Gordon rappelle également que la composition musicale pour le jeu vidéo est devenue un véritable domaine de création à part entière. Il ne suffit pas de choisir un morceau puissant et de le diffuser pendant une scène. Il faut penser au son en fonction de l’action, de sa durée, de son intensité et de la manière dont le joueur interagit avec le monde.

La musique peut ainsi devenir un outil de conception du jeu, et pas seulement un élément décoratif ajouté une fois les mécaniques terminées.

Quand le jeu vidéo devient lui-même un jeu de Metal

Il existe aussi une catégorie de titres dans lesquels le Metal n’est plus uniquement une influence ou une bande-son, mais le cœur même du concept.

Brütal Legend, sorti en 2009, en est une illustration particulièrement singulière. Avec Jack Black dans le rôle principal, le jeu plonge le joueur dans un univers fantastique inspiré par les pochettes d’albums, les mascottes, les concerts et l’imagerie du Heavy Metal. Des figures musicales célèbres y apparaissent également, dont Lemmy Kilmister, Rob Halford et Ozzy Osbourne.

Le jeu transforme en terrain d’aventure tout un imaginaire qui parle directement aux amateurs du genre. Les références ne sont pas seulement musicales : elles touchent aussi à l’esthétique, à l’histoire et à la mythologie du Metal.

Plus récemment, Metal: Hellsinger, sorti en 2022, a poussé le rapprochement encore plus loin. Ce jeu de tir demande au joueur de synchroniser ses actions avec le rythme de la musique. Plus les tirs, les déplacements et les attaques sont exécutés en cadence, plus l’expérience gagne en intensité.

Sa bande-son fait appel à plusieurs voix bien connues du Metal, notamment Serj Tankian de System of a Down, Matt Heafy de Trivium, Randy Blythe de Lamb of God et Alissa White-Gluz, alors chanteuse d’Arch Enemy.

Ici, la musique ne sert pas simplement à habiller le jeu : elle en définit une partie essentielle des règles. Comprendre le rythme et s’y adapter devient une composante de la progression.

Ces exemples témoignent de la diversité des rapports possibles entre le Metal et le jeu vidéo. Le genre peut accompagner une aventure, amplifier une scène de combat, donner une identité à un univers ou devenir le principe même autour duquel s’organise le gameplay.

Une vitrine pour les groupes, mais aussi un outil de découverte

La présence de morceaux connus dans les jeux vidéo soulève une autre question : quelle place ces productions occupent-elles aujourd’hui dans la découverte musicale ?

Le jeu vidéo dispose d’un avantage considérable sur de nombreux autres médias : il peut accompagner un joueur pendant des dizaines, voire des centaines d’heures. Une chanson peut revenir régulièrement au fil des parties et s’associer à des souvenirs précis. Cette répétition peut contribuer à ancrer un morceau dans la mémoire, sans que le joueur ait nécessairement eu l’intention de découvrir un nouvel artiste.

Dans le cas d’une franchise aussi populaire que Grand Theft Auto, le potentiel de visibilité est particulièrement important. Une station consacrée au Metal permet à des groupes historiques de toucher un public qui dépasse largement celui des auditeurs déjà familiers de leur discographie.

L’effet peut également jouer pour des artistes moins connus lorsqu’ils sont intégrés à des bandes-son soigneusement sélectionnées. Tony Hawk’s Pro Skater a contribué à diffuser une culture musicale alternative auprès de nombreux joueurs, tandis que les jeux musicaux ont rendu certains morceaux plus accessibles en les transformant en défis interactifs.

Il faut toutefois éviter de considérer cette exposition comme une garantie de succès commercial. Entendre une chanson dans un jeu ne signifie pas automatiquement que l’on écoutera ensuite l’album, que l’on suivra le groupe ou que l’on achètera une place de concert. L’impact dépend de nombreux facteurs, notamment de la popularité du titre, de la manière dont il est intégré à l’expérience et de l’intérêt suscité chez le joueur.

Pour les groupes, les labels et les éditeurs, les jeux vidéo constituent néanmoins un espace de diffusion supplémentaire, avec des possibilités qui dépassent la simple publicité. Une chanson peut devenir associée à un personnage, à une scène ou à un moment particulièrement mémorable. Cette association peut donner au morceau une nouvelle vie auprès du public.

L’enjeu est aussi générationnel. Des joueurs qui ont découvert un groupe à travers un jeu peuvent conserver ce lien pendant des années. Le morceau devient alors le souvenir d’une époque, d’une console ou d’une expérience partagée entre amis.

Le Metal est-il devenu plus présent dans le jeu vidéo ?

L’annonce de « The Chamber 106.6 » pourrait donner l’impression que le Metal occupe une place toujours plus importante dans l’industrie du jeu vidéo. La réalité est un peu plus nuancée.

Le genre est présent depuis plusieurs décennies, aussi bien dans les bandes-son originales que dans les jeux musicaux et les titres utilisant des morceaux sous licence. Ce qui a changé, c’est surtout la diversité des approches et la visibilité de certains projets.

Les jeux peuvent aujourd’hui faire appel à des compositeurs spécialisés, collaborer avec des musiciens connus, intégrer des catalogues de titres existants ou construire toute leur identité autour d’un style musical. Le Metal bénéficie de cette diversité, car son énergie et son esthétique se prêtent à de nombreux univers, du jeu de tir au jeu de rythme, en passant par l’action-aventure et la satire.

Il faut également distinguer la musique composée spécifiquement pour un jeu des morceaux déjà publiés par des groupes. Une bande-son originale peut s’inspirer du Metal sans faire intervenir directement un artiste de la scène. À l’inverse, une radio comme celle de GTA permet de faire coexister des titres historiques et une identité musicale fictionnelle.

Cette distinction est importante pour comprendre le rôle de la musique dans les jeux modernes. Le Metal n’est pas seulement présent parce qu’il convient aux scènes d’action. Il peut aussi être utilisé pour raconter quelque chose sur un personnage, une époque, un lieu ou une culture.

Dans GTA VI, la station animée par Tom Araya et Kerry King participe à la construction de l’univers de Leonida. Dans DOOM, la musique soutient la sensation de puissance et la cadence des affrontements. Dans Metal: Hellsinger, elle devient une règle de jeu. Trois usages différents, qui montrent à quel point le genre peut s’intégrer à des expériences interactives très variées.

Avec GTA VI, une nouvelle génération pourrait découvrir les classiques du Metal

Le choix de Slayer pour animer « The Chamber 106.6 » est finalement plus qu’un clin d’œil destiné aux amateurs de Thrash. Il témoigne de la place que le Metal peut occuper dans une production culturelle grand public sans nécessairement renoncer à son identité.

Tom Araya et Kerry King ne sont pas de simples célébrités invitées à prêter leur voix à un jeu. Leur présence fait directement référence à l’histoire du genre et donne une légitimité particulière à cette station. Quant aux premiers morceaux entendus, ils s’appuient sur des classiques qui ont marqué plusieurs générations de musiciens et d’auditeurs.

Reste à savoir quelle sera l’ampleur de la programmation finale et si Rockstar réservera aussi une place à d’autres courants du Metal, du Heavy traditionnel au Metal extrême, en passant par les scènes alternatives plus récentes. Les premiers extraits ne permettent pas encore de répondre à ces questions.

Mais l’essentiel est ailleurs. Depuis les radios de Vice City jusqu’aux combats frénétiques de DOOM, en passant par les défis de Guitar Hero et les expériences entièrement construites autour du rythme, le jeu vidéo a démontré qu’il pouvait être bien davantage qu’un simple support de diffusion musicale.

Il peut devenir un lieu de découverte, un espace d’expression artistique et un moyen de faire vivre une culture auprès de publics différents. Et pour un genre aussi riche en histoire, en codes et en univers visuels que le Metal, cette relation semble avoir encore de beaux jours devant elle.

Le 19 novembre prochain, lorsque les joueurs prendront le volant dans Grand Theft Auto VI, certains chercheront peut-être leur station favorite par habitude. D’autres tomberont sur « Raining Blood » sans même connaître Slayer. Et si quelques-uns d’entre eux finissent par explorer la discographie du groupe après une virée dans Leonida, Rockstar aura une nouvelle fois démontré que les frontières entre jeu vidéo et découverte musicale sont bien plus poreuses qu’on ne le pense.