Five Finger Death Punch annonce un livestream gratuit depuis Red Rocks pour ses 20 ans

Five Finger Death Punch s’apprête à célébrer ses 20 ans de carrière avec un événement accessible aux fans du monde entier. Le groupe américain annonce un concert diffusé gratuitement en livestream depuis le mythique Red Rocks Amphitheatre, dans le Colorado, le mardi 8 septembre à 21h00, heure locale (MDT).

Le concert sera diffusé exclusivement sur la plateforme Veeps et s’inscrit dans le cadre de la tournée anniversaire des 20 ans de Five Finger Death Punch. Pour l’occasion, le groupe promet une production et des effets visuels particulièrement ambitieux, ainsi qu’une setlist couvrant l’ensemble de sa carrière.

Le public pourra ainsi retrouver les principaux hymnes du groupe, mais également plusieurs morceaux issus de « Legacy », son dixième album studio. Sorti numériquement le 31 juillet, le disque célèbre deux décennies d’existence tout en se voulant, selon le groupe, comme une affirmation de ce que Five Finger Death Punch souhaite encore accomplir dans les années à venir.

La version physique de « Legacy » arrivera le 18 septembre en CD, vinyle et cassette. Plusieurs éditions seront proposées, dont un vinyle transparent, une édition Amber Wave avec packaging gatefold et artwork alternatif, ainsi que différentes versions CD, dont une édition Gold Disc avec pochette et disque alternatifs. Un étui de transport vinyle aux couleurs de 5FDP sera également disponible.

Plusieurs éditions vinyles annoncées précédemment étant déjà épuisées, les nouvelles déclinaisons pourraient donc rapidement devenir recherchées par les collectionneurs.

Le livestream du 8 septembre sera également l’occasion pour les fans de découvrir les nouvelles dimensions scéniques de la tournée anniversaire, tout en profitant gratuitement de ce concert depuis l’un des lieux les plus emblématiques des États-Unis.

Après cette célébration américaine, Five Finger Death Punch poursuivra sa tournée anniversaire en Europe à partir de janvier 2027. Le groupe sera accompagné de Lamb Of God et Bleed From Within pour une série de concerts en arenas.

La tournée passera notamment par la France avec une date très attendue à l’Accor Arena de Paris le 10 février 2027. Une étape qui permettra au public français de retrouver Five Finger Death Punch dans une configuration particulièrement ambitieuse, avec Lamb Of God et Bleed From Within en première partie.

Les dates européennes annoncées sont les suivantes :

29 janvier 2027, Lodz, Pologne, Atlas Arena

31 janvier 2027, Prague, République tchèque, O2 Arena

7 février 2027, Amsterdam, Pays-Bas, AFAS Live

8 février 2027, Bruxelles, Belgique, Forest National

10 février 2027, Paris, France, Accor Arena

17 février 2027, Copenhague, Danemark, Royal Arena

19 février 2027, Fornebu, Norvège, Unity Arena

20 février 2027, Stockholm, Suède, Avicii Arena

Les fans pourront donc commencer par célébrer les 20 ans de Five Finger Death Punch depuis Red Rocks le 8 septembre, avant de retrouver le groupe sur les scènes européennes quelques mois plus tard.

Five Finger Death Punch – livestream gratuit depuis Red Rocks

Mardi 8 septembre 2026 à 21h00 MDT

Diffusion exclusive sur Veeps: https://veeps.com/fivefingerdeathpunch/

« Legacy » est disponible en streaming et téléchargement depuis le 31 juillet. Les éditions CD, vinyle et cassette sortiront le 18 septembre.

Five Finger Death Punch, Lamb Of God & Bleed From Within – Paris

10 février 2027 – Accor Arena