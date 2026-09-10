Bruce Dickinson : « Accident Of Birth » ressort remixé en stéréo et Dolby Atmos

Près de trente ans après sa sortie originale, « Accident Of Birth », le quatrième album solo de Bruce Dickinson, s’apprête à bénéficier d’une nouvelle jeunesse. Initialement paru en 1997, l’album sera réédité le 23 octobre 2026 dans une nouvelle version entièrement remixée en stéréo et en Dolby Atmos.

Après l’expérience plus expérimentale de Skunkworks, Bruce Dickinson retrouvait avec « Accident Of Birth » un terrain beaucoup plus proche de ses racines hard rock et heavy metal. Sorti alors que le chanteur comme le guitariste Adrian Smith étaient tous deux en pause avec Iron Maiden, l’album avait notamment permis aux deux musiciens de retravailler ensemble, sous la direction du producteur américain Roy Z.

Avec le temps, « Accident Of Birth » s’est imposé comme l’un des albums essentiels de la carrière solo de Bruce Dickinson. Le disque rassemble notamment « Man Of Sorrows », « Darkside Of Aquarius », « Road To Hell », « Accident Of Birth » ou encore « The Magician », autant de morceaux qui ont continué à occuper une place importante dans les concerts solo du chanteur.

La nouvelle version a été confiée à Brendan Duffey, producteur récompensé aux Grammy Awards et déjà impliqué aux côtés de Bruce Dickinson sur son plus récent album solo, « The Mandrake Project ». Le travail entrepris ne se limite pas à une simple remasterisation puisque l’intégralité de l’album a été remixée, avec une nouvelle version stéréo mais également un mixage Dolby Atmos.

Cette nouvelle approche devrait permettre de redécouvrir les douze morceaux de l’album avec une production adaptée aux standards actuels, tout en conservant l’identité de l’enregistrement original. La version Dolby Atmos sera disponible sur Apple Music, Amazon Music et Tidal.

Bruce Dickinson explique avoir consacré les deux dernières années à revisiter son catalogue solo avec Brendan Duffey : « Ce fut un véritable plaisir de passer du temps durant ces deux dernières années à revisiter mon catalogue solo aux côtés de Brendan Duffey, de s’atteler à tout remixer en Dolby Atmos afin de véritablement remettre au goût du jour l’aspect sonore de ce disque. »

Le chanteur considère toujours « Accident Of Birth » comme un album particulièrement important dans son parcours : « Il m’a redonné de l’énergie, en particulier en tant qu’auteur-compositeur, et a été une formidable occasion de retravailler avec Adrian. Je suis tellement fier de cet album. »

Pour accompagner cette annonce, Bruce Dickinson dévoile également un premier aperçu de ces nouveaux mixages avec « Omega », morceau qui clôturait à l’origine la première face du disque et figure aujourd’hui en onzième position de la tracklist.

La réédition d' »Accident Of Birth » sera disponible le 23 octobre 2026 en CD digisleeve, double vinyle « splatter » et formats numériques. Les précommandes sont d’ores et déjà ouvertes.

Tracklist :

Freak

Toltec 7 Arrival

Starchildren

Taking the Queen

Darkside of Aquarius

Road to Hell

Man of Sorrows

Accident of Birth

The Magician

Welcome to the Pit

Omega

Arc of Space