Il y a deux ans, Gojira entrait dans l’histoire des Jeux Olympiques et du Metal

Le 26 juillet 2024 restera comme une date gravée dans l’histoire du Metal. Ce soir-là, lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Paris, Gojira devenait le premier groupe de Metal à se produire lors d’une cérémonie d’ouverture des Jeux. Un moment historique qui dépassait largement le cadre de la musique pour devenir un véritable symbole de reconnaissance pour toute une scène.

Pendant presque 3 minutes, les millions de téléspectateurs réunis devant leur écran ont assisté à une scène totalement inédite. Installé sur les façades de la Conciergerie, monument emblématique de la Révolution française, le quatuor landais a livré une version spectaculaire de « Ah ! Ça Ira », accompagné de la chanteuse lyrique Marina Viotti. Entre riffs massifs, batterie martiale, flammes, projections de sang symboliques et une mise en scène évoquant Marie-Antoinette, la performance a parfaitement illustré le mélange entre patrimoine français, opéra et musique extrême.

Ce choix artistique n’avait rien d’un simple clin d’œil. Il démontrait que le Metal avait toute sa place dans un événement culturel mondial. Longtemps considéré comme une musique de niche ou marginale, le genre s’est retrouvé propulsé devant plusieurs milliards de spectateurs, aux côtés d’artistes comme Lady Gaga, Aya Nakamura ou Céline Dion. Pour beaucoup de fans, cette apparition a représenté une forme de consécration et une reconnaissance institutionnelle que peu auraient imaginée quelques années auparavant.

L’impact a d’ailleurs été immédiat. Les réseaux sociaux se sont enflammés, les réactions positives se sont multipliées dans le monde entier et les plateformes de streaming ont enregistré une forte hausse des écoutes de Gojira dans les jours qui ont suivi. Des milliers de personnes découvraient alors un groupe déjà reconnu internationalement mais encore inconnu d’une partie du grand public.

Joe Duplantier expliquera par la suite que le groupe ressentait une immense responsabilité, celle de représenter non seulement Gojira, mais aussi toute la communauté Metal sur la plus grande scène médiatique de la planète. Une pression qui s’est finalement transformée en succès, tant la prestation est aujourd’hui encore considérée comme l’un des moments les plus marquants de cette cérémonie d’ouverture.

Deux ans plus tard, cette performance continue d’être citée comme une référence. Elle a rappelé que le Metal est capable de conjuguer puissance, émotion, exigence artistique et patrimoine culturel. Surtout, elle a envoyé un message fort : cette musique fait pleinement partie de la culture populaire et mérite sa place aux plus grands rendez-vous internationaux.

Pour la France, le symbole est encore plus fort. C’est un groupe français qui a ouvert cette nouvelle page de l’histoire olympique. Pour les amateurs de musiques extrêmes, le 26 juillet 2024 restera sans doute comme le jour où le Metal est définitivement sorti de l’ombre pour entrer, à sa manière, dans la légende des Jeux Olympiques.