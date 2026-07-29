Tom Morello annonce son premier véritable album solo rock et dévoile le single « Date Night »

Tom Morello annonce son premier véritable album solo rock et dévoile le single « Date Night »

Tom Morello est de retour avec un nouveau projet d’envergure. Le guitariste de Rage Against The Machine, Audioslave et Prophets Of Rage sortira le 25 septembre prochain « Everyone Gets Everything They Want », présenté comme son premier véritable album solo entièrement consacré au rock. Pour accompagner cette annonce, il dévoile un premier extrait, « Date Night », un morceau aussi puissant musicalement que politiquement.

Fidèle à son engagement, Tom Morello livre une chanson inspirée d’une histoire vraie. « Date Night » rend hommage à Freddie Oversteegen, Truus Oversteegen et Hannie Schaft, trois jeunes résistantes néerlandaises qui participèrent à la lutte contre l’occupation nazie durant la Seconde Guerre mondiale. Le musicien décrit le titre comme une chanson ouvertement antifasciste et antiraciste, rappelant que son œuvre a toujours été portée par des convictions fortes.

L’album réunira plusieurs invités de marque, parmi lesquels Serj Tankian (System Of A Down), le groupe de rap irlandais Kneecap, Beartooth, ainsi que Roman Morello, le fils du guitariste, qui a notamment participé à la composition du riff de « Date Night ».

Au fil de ses douze morceaux, « Everyone Gets Everything They Want » abordera des thèmes chers à Tom Morello, comme la lutte contre le fascisme, les droits des travailleurs, l’immigration, les inégalités et les tensions politiques actuelles. Une nouvelle démonstration de sa capacité à mêler riffs explosifs, expérimentations sonores et messages engagés.

En parallèle de cette sortie, Tom Morello organisera également le festival Power To The People, prévu le 3 octobre aux États-Unis, un événement placé sous le signe de la justice sociale et de l’engagement citoyen, réunissant notamment Foo Fighters, Bruce Springsteen, Public Enemy, Joan Baez et Dave Matthews.

Avec ce nouvel album, Tom Morello confirme qu’il reste l’une des voix les plus singulières du rock moderne, capable de conjuguer virtuosité, énergie et conscience politique sans jamais renier son identité.

 

Azula Jinora

Azula Jinora est une chroniqueuse passionnée par les musiques enragées, avec une expertise exceptionnelle dans le rock, le metal, le hardcore et leurs multiples sous-genres. Dotée d'une immense culture musicale, elle explore avec précision et sensibilité l'univers des riffs puissants, des rythmes effrénés et des émotions brutes.

Autres infos

Soundgarden, le dernier album avec Chris Cornell entre en phase de mixage

Soundgarden, le dernier album avec Chris Cornell entre en phase de mixage

DEZ FAFARA (DevilDriver) révèle avoir vécu avec une tumeur bénigne au cerveau pendant près de deux ans

DEZ FAFARA (DevilDriver) révèle avoir vécu avec une tumeur bénigne au cerveau pendant près de deux ans

HYPNO5E annonce « Trame Noire », un nouvel album attendu le 6 novembre et dévoile le premier extrait « Lost Fires »

HYPNO5E annonce « Trame Noire », un nouvel album attendu le 6 novembre et dévoile le premier extrait « Lost Fires »

« Seraphim », le nouveau single explosif de SAVE US avant l’arrivée de l’album « Death To Something »

« Seraphim », le nouveau single explosif de SAVE US avant l’arrivée de l’album « Death To Something »

ENEMY INSIDE dévoile « Dopamine », un nouveau single puissant avant son prochain album

ENEMY INSIDE dévoile « Dopamine », un nouveau single puissant avant son prochain album

Lou Koller, chanteur de Sick Of It All, est décédé après son combat contre le cancer

Lou Koller, chanteur de Sick Of It All, est décédé après son combat contre le cancer

Laisser un commentaire

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur la façon dont les données de vos commentaires sont traitées.