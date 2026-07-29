Tom Morello annonce son premier véritable album solo rock et dévoile le single « Date Night »

Tom Morello est de retour avec un nouveau projet d’envergure. Le guitariste de Rage Against The Machine, Audioslave et Prophets Of Rage sortira le 25 septembre prochain « Everyone Gets Everything They Want », présenté comme son premier véritable album solo entièrement consacré au rock. Pour accompagner cette annonce, il dévoile un premier extrait, « Date Night », un morceau aussi puissant musicalement que politiquement.

Fidèle à son engagement, Tom Morello livre une chanson inspirée d’une histoire vraie. « Date Night » rend hommage à Freddie Oversteegen, Truus Oversteegen et Hannie Schaft, trois jeunes résistantes néerlandaises qui participèrent à la lutte contre l’occupation nazie durant la Seconde Guerre mondiale. Le musicien décrit le titre comme une chanson ouvertement antifasciste et antiraciste, rappelant que son œuvre a toujours été portée par des convictions fortes.

L’album réunira plusieurs invités de marque, parmi lesquels Serj Tankian (System Of A Down), le groupe de rap irlandais Kneecap, Beartooth, ainsi que Roman Morello, le fils du guitariste, qui a notamment participé à la composition du riff de « Date Night ».

Au fil de ses douze morceaux, « Everyone Gets Everything They Want » abordera des thèmes chers à Tom Morello, comme la lutte contre le fascisme, les droits des travailleurs, l’immigration, les inégalités et les tensions politiques actuelles. Une nouvelle démonstration de sa capacité à mêler riffs explosifs, expérimentations sonores et messages engagés.

En parallèle de cette sortie, Tom Morello organisera également le festival Power To The People, prévu le 3 octobre aux États-Unis, un événement placé sous le signe de la justice sociale et de l’engagement citoyen, réunissant notamment Foo Fighters, Bruce Springsteen, Public Enemy, Joan Baez et Dave Matthews.

Avec ce nouvel album, Tom Morello confirme qu’il reste l’une des voix les plus singulières du rock moderne, capable de conjuguer virtuosité, énergie et conscience politique sans jamais renier son identité.