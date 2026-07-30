WARGASM ouvre un nouveau chapitre, signe chez Hopeless Records et dévoile « Get Down »

WARGASM ouvre un nouveau chapitre, signe chez Hopeless Records et dévoile « Get Down »

WARGASM est de retour avec une nouvelle étape importante dans sa carrière. Le duo britannique, devenu en quelques années l’une des formations les plus explosives de la scène metal moderne, vient d’annoncer sa signature chez Hopeless Records. Pour célébrer cette nouvelle collaboration, le groupe dévoile également un tout nouveau single, « Get Down », disponible depuis le 29 juillet.

Avec « Get Down », WARGASM reste fidèle à son ADN. Le morceau s’appuie sur des riffs massifs, des power chords accrocheurs et une énergie brute qui donnent immédiatement envie de rejoindre le pit. Entre metal, punk, électro et attitude sans compromis, le duo livre un titre taillé pour les concerts et les festivals, confirmant son statut d’agitateur incontournable de la scène alternative.

Cette signature chez Hopeless Records marque le début d’une nouvelle ère pour WARGASM, qui rejoint ainsi un label réputé pour accompagner des artistes majeurs du rock et du metal contemporains. Si aucun nouvel album n’a encore été annoncé, cette première sortie laisse présager une actualité particulièrement riche dans les mois à venir.

Après avoir conquis le public grâce à ses prestations scéniques explosives et son mélange unique d’influences, WARGASM semble plus que jamais prêt à franchir un nouveau cap. « Get Down » en est le premier aperçu, un titre aussi agressif qu’efficace qui devrait rapidement trouver sa place dans les setlists du groupe.

 

Azula Jinora

Azula Jinora est une chroniqueuse passionnée par les musiques enragées, avec une expertise exceptionnelle dans le rock, le metal, le hardcore et leurs multiples sous-genres. Dotée d'une immense culture musicale, elle explore avec précision et sensibilité l'univers des riffs puissants, des rythmes effrénés et des émotions brutes.

Autres infos

Beartooth dévoile « Eyes Closed », un nouvel extrait intense de « Pure Ecstasy »

Beartooth dévoile « Eyes Closed », un nouvel extrait intense de « Pure Ecstasy »

Tony Iommi annonce son nouvel album solo « From The Dark », sortie le 23 octobre

Tony Iommi annonce son nouvel album solo « From The Dark », sortie le 23 octobre

Tom Morello annonce son premier véritable album solo rock et dévoile le single « Date Night »

Tom Morello annonce son premier véritable album solo rock et dévoile le single « Date Night »

Soundgarden, le dernier album avec Chris Cornell entre en phase de mixage

Soundgarden, le dernier album avec Chris Cornell entre en phase de mixage

DEZ FAFARA (DevilDriver) révèle avoir vécu avec une tumeur bénigne au cerveau pendant près de deux ans

DEZ FAFARA (DevilDriver) révèle avoir vécu avec une tumeur bénigne au cerveau pendant près de deux ans

HYPNO5E annonce « Trame Noire », un nouvel album attendu le 6 novembre et dévoile le premier extrait « Lost Fires »

HYPNO5E annonce « Trame Noire », un nouvel album attendu le 6 novembre et dévoile le premier extrait « Lost Fires »

Laisser un commentaire

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur la façon dont les données de vos commentaires sont traitées.