WARGASM ouvre un nouveau chapitre, signe chez Hopeless Records et dévoile « Get Down »

WARGASM est de retour avec une nouvelle étape importante dans sa carrière. Le duo britannique, devenu en quelques années l’une des formations les plus explosives de la scène metal moderne, vient d’annoncer sa signature chez Hopeless Records. Pour célébrer cette nouvelle collaboration, le groupe dévoile également un tout nouveau single, « Get Down », disponible depuis le 29 juillet.

Avec « Get Down », WARGASM reste fidèle à son ADN. Le morceau s’appuie sur des riffs massifs, des power chords accrocheurs et une énergie brute qui donnent immédiatement envie de rejoindre le pit. Entre metal, punk, électro et attitude sans compromis, le duo livre un titre taillé pour les concerts et les festivals, confirmant son statut d’agitateur incontournable de la scène alternative.

Cette signature chez Hopeless Records marque le début d’une nouvelle ère pour WARGASM, qui rejoint ainsi un label réputé pour accompagner des artistes majeurs du rock et du metal contemporains. Si aucun nouvel album n’a encore été annoncé, cette première sortie laisse présager une actualité particulièrement riche dans les mois à venir.

Après avoir conquis le public grâce à ses prestations scéniques explosives et son mélange unique d’influences, WARGASM semble plus que jamais prêt à franchir un nouveau cap. « Get Down » en est le premier aperçu, un titre aussi agressif qu’efficace qui devrait rapidement trouver sa place dans les setlists du groupe.