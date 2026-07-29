Soundgarden, le dernier album avec Chris Cornell entre en phase de mixage

L’attente touche enfin à sa fin pour les fans de Soundgarden. Neuf ans après la disparition de Chris Cornell, le groupe franchit une étape majeure dans la réalisation de son ultime album studio. Matt Cameron a confirmé que les sessions de mixage étaient désormais en cours et que le disque contiendrait huit chansons interprétées par la voix légendaire du chanteur disparu.

Invité du podcast Let There Be Talk de Dean Delray, le batteur est revenu sur l’avancée de ce projet particulièrement chargé en émotion. Selon lui, les huit morceaux représentent l’intégralité des enregistrements vocaux laissés par Chris Cornell pour ce qui devait être le successeur de King Animal. « Huit chansons. Je pense que c’est tout ce qu’il reste avec des voix », a expliqué Matt Cameron.

Ces titres trouvent leur origine dans les sessions d’écriture entamées entre 2013 et 2016. Les membres du groupe échangeaient alors régulièrement des démos, que Chris Cornell retravaillait avant d’y poser sa voix. À partir de 2015, Soundgarden avait commencé à se retrouver en studio afin de préparer un nouvel album, interrompu brutalement par le décès du chanteur en mai 2017.

Pour mener ce projet à son terme, Kim Thayil, Ben Shepherd et Matt Cameron se sont entourés de deux collaborateurs historiques. La production est assurée par Terry Date, déjà aux commandes des incontournables Louder Than Love et Badmotorfinger, tandis que le mixage est confié à Joe Barresi, connu pour son travail avec Slipknot, Volbeat, Avenged Sevenfold ou encore Bad Religion.

Matt Cameron a également précisé qu’il restait plusieurs instrumentaux inachevés que Kim Thayil souhaite développer. Il n’exclut pas que le groupe puisse un jour enregistrer de nouvelles compositions instrumentales, mais insiste sur le fait que ces huit morceaux constituent le dernier témoignage vocal inédit de Chris Cornell avec Soundgarden.

Aucune date de sortie n’a encore été annoncée. Le groupe préfère avancer étape par étape après un processus particulièrement long, marqué pendant plusieurs années par des différends juridiques autour des enregistrements et de leur exploitation. Aujourd’hui, l’objectif est simple, terminer l’album dans les meilleures conditions afin d’offrir aux fans un ultime chapitre fidèle à l’héritage de Soundgarden.

Pour les amateurs de grunge et de rock alternatif, cette annonce représente sans doute l’une des sorties les plus attendues de ces dernières années. Plus qu’un nouvel album, il s’agira du dernier message musical laissé par Chris Cornell avec le groupe qui a marqué l’histoire du rock.