Beartooth dévoile « Eyes Closed », un nouvel extrait intense de « Pure Ecstasy »

Beartooth dévoile « Eyes Closed », un nouvel extrait intense de « Pure Ecstasy »

À un mois de la sortie de son sixième album, Beartooth poursuit la montée en puissance autour de « Pure Ecstasy » avec la publication de « Eyes Closed », quatrième extrait de l’opus attendu le 28 août chez Fearless Records.

Après avoir dévoilé le morceau-titre, « Bullshit » et « Free », Caleb Shomo et ses musiciens reviennent avec un titre à la fois brutal et introspectif. Fidèle à l’identité de Beartooth, « Eyes Closed » mêle riffs massifs, refrains accrocheurs et screams cathartiques pour aborder les thèmes de la peur, de l’incertitude et de la difficulté à avancer lorsque tout semble s’effondrer.

Pour Caleb Shomo, ce morceau occupe une place particulière au sein de l’album :

« Parfois, il semble impossible de distinguer un chemin clair à travers ce que la vie nous met devant. Cette chanson parle d’accepter une nouvelle réalité qui se dessine autour de moi, en essayant désespérément de la traverser sans imploser. (…) C’est, à ce jour, mon morceau préféré de l’album. »

Écrit en collaboration avec Jordan Fish, ancien claviériste et producteur de Bring Me The Horizon, « Eyes Closed » est né d’une feuille blanche. Dès les premières démos, les deux musiciens ont senti qu’ils tenaient un titre fort, mêlant puissance, émotion et efficacité.

Premier album de Beartooth à paraître chez Fearless Records, « Pure Ecstasy » s’annonce comme une œuvre particulièrement personnelle. Caleb Shomo y explore les aspects les plus sombres comme les plus lumineux de sa personnalité, tout en ouvrant le projet à de nouvelles influences grâce à plusieurs collaborations, dont celle de Jordan Fish.

Le groupe prendra la route dès le 17 septembre avec le Pure Ecstasy World Tour. Les fans français auront rendez-vous le 1er octobre à l’Élysée Montmartre à Paris, où Beartooth partagera l’affiche avec Silverstein et Kingdom of Giants.

Tracklist de « Pure Ecstasy »

  • Pure Ecstasy
  • Eyes Closed
  • Bullshit
  • Beautiful Again
  • Stadiums
  • Free
  • Sorry
  • Lose You To Find Me
  • You
  • For Me By Me
  • Made It

Sortie de « Pure Ecstasy » le 28 août 2026 via Fearless Records.

 

Azula Jinora

Azula Jinora est une chroniqueuse passionnée par les musiques enragées, avec une expertise exceptionnelle dans le rock, le metal, le hardcore et leurs multiples sous-genres. Dotée d'une immense culture musicale, elle explore avec précision et sensibilité l'univers des riffs puissants, des rythmes effrénés et des émotions brutes.

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