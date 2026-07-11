ANTHRAX dévoile le clip de « The Edge Of Perfection », le titre que Scott Ian considère comme le meilleur de toute l’histoire du groupe

Après avoir marqué son grand retour avec « It’s For The Kids », Anthrax poursuit la promotion de son très attendu douzième album Cursum Perficio avec un second extrait, « The Edge Of Perfection ». Et cette fois, le groupe ne fait pas les choses à moitié.

Le morceau arrive précédé d’une déclaration qui ne manque pas de faire monter les attentes. Scott Ian, figure emblématique du thrash metal et guitariste historique d’Anthrax, n’a pas hésité à qualifier « The Edge Of Perfection » de « meilleure chanson de toute l’histoire d’Anthrax », ajoutant que le groupe n’avait « jamais écrit quelque chose d’aussi grand » en plus de quarante ans de carrière. Une affirmation particulièrement forte lorsque l’on connaît le catalogue des New-Yorkais, riche de classiques comme Among The Living, Indians, Caught In A Mosh ou encore Madhouse.

Musicalement, « The Edge Of Perfection » montre une autre facette d’Anthrax. Sans renier son ADN, le quintette privilégie ici une approche plus mélodique et atmosphérique, portée par la voix toujours aussi convaincante de Joey Belladonna. Le morceau alterne passages en tension, refrains fédérateurs et envolées de guitares, démontrant qu’Anthrax continue d’évoluer tout en restant fidèle à son identité.

Scott Ian a également expliqué que le titre est profondément personnel. Les paroles sont inspirées par sa famille et évoquent cette quête permanente de l’équilibre, cette recherche d’une forme de perfection que l’on tente d’atteindre sans jamais vraiment y parvenir. Une dimension émotionnelle qui renforce encore l’impact du morceau.

Le clip, sobre mais particulièrement soigné, accompagne parfaitement cette montée en puissance. Alternant les performances du groupe et une mise en scène aux images travaillées, il met en valeur l’intensité du titre sans détourner l’attention de l’essentiel : une composition ambitieuse qui pourrait bien s’imposer comme l’un des moments forts de Cursum Perficio.

Prévu pour le 18 septembre, Cursum Perficio marquera le retour discographique d’Anthrax dix ans après For All Kings. Si « It’s For The Kids » renouait avec la violence directe du thrash old school, « The Edge Of Perfection » démontre que le groupe est également capable de proposer des compositions plus ambitieuses et émotionnelles. Deux singles aux personnalités très différentes qui laissent entrevoir un album particulièrement riche.

Avec une telle confiance affichée par Scott Ian lui-même, il ne reste désormais plus qu’aux fans de découvrir si « The Edge Of Perfection » mérite réellement ce statut de meilleur morceau jamais composé par Anthrax.