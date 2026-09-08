Spiritbox dévoile « Mourning », son premier single depuis « Tsunami Sea »

Spiritbox est de retour avec « Mourning », son nouveau single disponible dès aujourd’hui via Pale Chord / Rise Records. Il s’agit du premier titre inédit du groupe depuis la sortie de son deuxième album, « Tsunami Sea », en mars 2025, et d’un premier aperçu de la suite pour le groupe canadien.

Avec « Mourning », Spiritbox dévoile une facette plus sobre et atmosphérique de son univers. La voix claire et chargée d’émotion de Courtney LaPlante occupe une place centrale, évoluant au-dessus d’une production aérienne où guitares, percussions et ambiances se superposent progressivement. Le morceau alterne ainsi passages délicats et montées en puissance, conservant cette capacité du groupe à faire cohabiter fragilité et lourdeur.

Le single est accompagné d’un clip officiel coréalisé par Alex Bemis et Mike Stringer, guitariste de Spiritbox. La vidéo marque également une évolution visuelle pour le groupe, qui délaisse l’esthétique en noir et blanc associée à l’ère « Tsunami Sea » pour évoluer au sein de paysages naturels particulièrement marquants. Les membres du groupe apparaissent notamment au milieu de décors extérieurs aux allures surnaturelles, dont une imposante structure évoquant une ruche ou un réseau de cellules, tandis qu’une mystérieuse silhouette encapuchonnée apporte une dimension plus inquiétante à l’ensemble.

« Mourning » succède donc à « Tsunami Sea », sorti en mars 2025. L’album avait débuté à la première place du Billboard Top Hard Rock Albums et à la 26e place du Billboard 200, confirmant la progression spectaculaire de Spiritbox sur la scène metal internationale. Le groupe avait également décroché avec « Soft Spine » sa troisième nomination consécutive aux Grammy Awards dans la catégorie Best Metal Performance.

L’actualité de Courtney LaPlante ne s’arrête par ailleurs pas à Spiritbox. La chanteuse a récemment collaboré avec Oli Sykes de Bring Me The Horizon et le producteur Grabbitz sur « If The Sun Burns Out Tonight », hymne officiel du VALORANT Champions Tour 2026, dont la sortie est prévue le 16 septembre. Elle a également annoncé fin août son premier plugin vocal signature développé avec MixWave.

Après avoir récemment accompagné Evanescence en Amérique du Nord, Spiritbox s’apprête maintenant à retrouver les scènes européennes. Le groupe lancera le 12 septembre sa tournée « Tsunami Sea UK & European Tour » aux côtés de Jinjer et Dying Wish. Cette série de concerts passera notamment par Glasgow, Nottingham, Manchester, Cardiff et Londres, avant de se poursuivre en Allemagne, Pologne, République tchèque, Autriche, Suisse, Pays-Bas, Belgique et Luxembourg.

Spiritbox sera notamment à La Seine Musicale de Paris le 9 octobre, pour l’une des dernières dates européennes de cette tournée. Le groupe poursuivra ensuite son année avec des concerts aux États-Unis aux côtés de Metallica en novembre, avant de terminer 2026 en Australie dans le cadre du Good Things Festival.

Avec « Mourning », Spiritbox ne cherche donc pas nécessairement à reproduire la formule de « Tsunami Sea ». Le morceau semble au contraire ouvrir une nouvelle page pour le groupe, en mettant davantage l’accent sur les atmosphères, les émotions et les contrastes qui ont contribué à faire de Spiritbox l’un des groupes les plus en vue de la scène metal actuelle.

Spiritbox, tournée européenne 2026 :

12 septembre, SEC Hall 3, Glasgow, Royaume-Uni

14 septembre, Motorpoint Arena, Nottingham, Royaume-Uni

16 septembre, Co-op Live, Manchester, Royaume-Uni

17 septembre, Utilita Arena, Cardiff, Royaume-Uni

19 septembre, OVO Arena Wembley, Londres, Royaume-Uni

22 septembre, UFO, Berlin, Allemagne

23 septembre, Gliwice Arena, Gliwice, Pologne

25 septembre, Forum Karlin, Prague, République tchèque

26 septembre, Gasometer, Vienne, Autriche

28 septembre, Halle 622, Zurich, Suisse

29 septembre, Zenith, Munich, Allemagne

30 septembre, Jahrhunderthalle, Francfort, Allemagne

2 octobre, Sporthalle, Hambourg, Allemagne

3 octobre, AFAS Live, Amsterdam, Pays-Bas

4 octobre, Mitsubishi Electric Halle, Düsseldorf, Allemagne

6 octobre, Rockhal, Luxembourg

8 octobre, Lotto Arena, Anvers, Belgique

9 octobre, La Seine Musicale, Paris, France

Avec Jinjer et Dying Wish du 12 septembre au 9 octobre.