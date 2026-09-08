HAVOK dévoile « The Ultimate Weapon » et annonce trois dates en France

Les Américains de HAVOK sont de retour avec « The Ultimate Weapon », un nouveau single accompagné d’un clip officiel et disponible dès aujourd’hui via BLKIIBLK. Le groupe de thrash metal originaire du Colorado poursuit ainsi une nouvelle phase de son parcours, avec de nouveaux morceaux et une importante série de concerts prévus en 2026.

Avec « The Ultimate Weapon », HAVOK revient à ce qui constitue l’essence même de son identité : des riffs rapides et incisifs, une énergie rock’n’roll et des paroles ouvertement anti-autoritaires. Le groupe explique avoir souhaité dévoiler ce nouveau titre juste avant le début de ses deux tournées en tête d’affiche, avec l’ambition de le défendre directement sur scène et de faire participer les publics aux refrains.

Ce nouveau morceau s’inscrit dans la continuité d’une discographie qui a contribué à installer HAVOK parmi les formations importantes du renouveau du thrash metal. Après « Burn » en 2009, « Time Is Up » en 2011, « Unnatural Selection » en 2013, « Conformicide » en 2017 et « V » en 2020, le groupe a également publié l’EP « New Eyes » en 2024, sa première sortie indépendante.

Avec plusieurs dizaines de millions de streams à son actif, HAVOK a également construit sa réputation sur scène aux côtés de références du metal telles que Megadeth, Anthrax, Suicidal Tendencies, Testament, Killswitch Engage, Exodus, Sepultura et Kreator.

Le groupe entend désormais poursuivre cette évolution en 2026 avec de nouveaux morceaux et une importante activité live. HAVOK lancera dès le mois de septembre une tournée européenne et britannique en compagnie de Blood Red Throne, Xonor et Eradikated.

Trois dates françaises sont au programme de cette tournée. HAVOK se produira d’abord à Paris le 21 septembre au Petit Bain, avant de prendre la direction de Nantes le 22 septembre pour un concert au Ferrailleur. Le groupe sera ensuite à Lyon le 25 septembre, à O Totem.

Ces trois concerts constitueront donc les seules étapes françaises de cette tournée européenne, qui passera également par la Belgique, les Pays-Bas, l’Allemagne, le Royaume-Uni, l’Irlande, l’Espagne, la Suisse, l’Italie, la Hongrie, la République tchèque, la Pologne, le Danemark, la Norvège, la Suède et la Finlande.

Après cette tournée européenne, HAVOK traversera l’Atlantique pour une importante tournée nord-américaine en tête d’affiche avec Hellripper, Slackjaw et Xoth. 2026 devrait ainsi marquer une nouvelle étape pour le groupe, qui semble bien décidé à continuer de faire évoluer son thrash sans renoncer aux fondamentaux qui ont construit sa réputation.

HAVOK en France :

21 septembre 2026, Petit Bain, Paris

22 septembre 2026, Ferrailleur, Nantes

25 septembre 2026, O Totem, Lyon

Les trois concerts seront accompagnés de Blood Red Throne, Xonor et Eradikated.