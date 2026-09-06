Andy Williams, cofondateur de Every Time I Die et The Butcher, est décédé à 48 ans

Andy Williams, cofondateur et guitariste de Every Time I Die, mais également connu dans le monde du catch professionnel sous le nom de « The Butcher », est décédé à l’âge de 48 ans. Le musicien et catcheur américain a été victime d’une urgence médicale samedi 5 septembre, alors qu’il participait à un match organisé par la promotion indépendante Enjoy Wrestling au Mr. Smalls Theatre de Millvale, en Pennsylvanie.

Williams faisait équipe avec son partenaire de longue date Jesse Guilmette, « The Blade », face à TME, lorsqu’il s’est soudainement effondré au cours de la rencontre. Les secours présents sur place sont immédiatement intervenus et ont commencé les manœuvres de réanimation avant l’arrivée des services d’urgence. Andy Williams a ensuite été transporté à l’hôpital, où son décès a été constaté. Le show, qui célébrait le cinquième anniversaire d’Enjoy Wrestling, a été annulé à la suite de l’incident. À l’heure actuelle, aucune cause officielle du décès n’a été communiquée et il est donc prématuré de parler d’un accident de catch.

La nouvelle est d’autant plus brutale que Williams était encore actif sur les deux terrains qui avaient façonné sa vie. Il avait récemment repris les activités de catch indépendant après son passage à All Elite Wrestling, tandis qu’il avait également relancé sa carrière musicale avec Atomic Rule, nouveau groupe formé après la séparation de Every Time I Die.

L’histoire d’Andy Williams avec la musique commence d’ailleurs de manière assez inattendue. Avant même de devenir guitariste, son ambition première était… le catch. Dans les années 1990, il s’entraînait au sein de la Renegade Wrestling Association, en Ontario, avec l’objectif de devenir catcheur professionnel. Mais une blessure au genou l’oblige à interrompre son entraînement après environ six mois. C’est pendant cette période d’arrêt qu’il commence à apprendre la guitare. Une décision qui va finalement changer complètement le cours de sa vie.

À Buffalo, dans l’État de New York, il rejoint alors Keith et Jordan Buckley et Mike « Ratboy » Novak pour former Every Time I Die en 1998. Williams devient le guitariste rythmique du groupe, fonction qu’il conservera pendant toute l’existence de la formation. Le groupe va rapidement développer un mélange explosif de hardcore, de metalcore, de punk et d’influences Southern rock, devenant au fil des années l’une des formations les plus importantes et les plus singulières de la scène metalcore américaine.

Après une première démo, Every Time I Die sort l’EP « The Burial Plot Bidding War » en 2000 avant de publier « Last Night In Town » en 2001. Le groupe va ensuite enchaîner les albums, de « Hot Damn! » à « Gutter Phenomenon », « The Big Dirty », « New Junk Aesthetic », « Ex Lives », « From Parts Unknown », « Low Teens » et finalement « Radical » en 2021. Au total, Williams aura participé à l’intégralité des neuf albums studio de Every Time I Die.

Pendant près de 25 ans, il va ainsi parcourir le monde avec Every Time I Die, participant à l’ascension progressive du groupe depuis les scènes hardcore de Buffalo jusqu’aux plus grands festivals et tournées internationales. La formation s’impose notamment par ses prestations scéniques particulièrement physiques et chaotiques, mais aussi par sa capacité à faire évoluer son écriture sans perdre son identité.

Et pourtant, son premier rêve n’avait jamais complètement disparu.

Au milieu des années 2010, Andy Williams reprend son entraînement de catch, notamment sous la direction de Josh Barnett et avec le soutien de son ami Jesse Guilmette. Il fait ses débuts sur le circuit indépendant en 2015, plusieurs années après avoir dû abandonner cette première ambition à cause de sa blessure au genou. Il adopte progressivement le personnage de « The Butcher » et forme avec Guilmette, « The Blade », un duo qui deviendra indissociable de son parcours dans le catch.

Cette seconde carrière prend une nouvelle dimension en 2019 lorsque Williams et Guilmette rejoignent All Elite Wrestling. The Butcher et The Blade deviennent rapidement des figures régulières de l’AEW, notamment aux côtés de The Bunny, et Williams parvient alors à mener de front ses deux carrières. Une situation pour le moins inhabituelle : pendant plusieurs années, il est simultanément guitariste d’un groupe de metalcore reconnu mondialement et catcheur professionnel au sein de l’une des principales organisations américaines.

La pandémie de COVID-19 va même accentuer cette situation particulière. Alors que les activités de Every Time I Die sont interrompues et que le groupe travaille sur ce qui deviendra « Radical », Williams peut continuer à apparaître sur les shows de l’AEW, le catch ayant été considéré comme une activité essentielle en Floride pendant une partie de la crise sanitaire. Il se retrouve ainsi à partager son temps entre les studios et les rings.

Every Time I Die se sépare finalement en janvier 2022 dans un contexte particulièrement tendu. La rupture met fin à près de 24 années d’existence et à la carrière de Williams au sein du groupe qu’il avait contribué à créer. Alors que Keith Buckley formera Many Eyes et que Jordan Buckley, Stephen Micciche et Clayton Holyoak donneront naissance à Better Lovers, Williams choisit lui aussi de poursuivre son parcours musical.

En 2025, il dévoile ainsi Atomic Rule, un nouveau groupe réunissant notamment Williams à la guitare, Travis Bennington à la basse et à la guitare, James Hendergroove au chant et Kevin Boutot à la batterie. Le groupe publie en septembre de la même année son premier EP, « With Skull Crushing Force », offrant à Williams l’occasion de revenir pleinement à la musique après la fin de Every Time I Die.

Quelques jours seulement avant sa disparition, Williams continuait donc encore à évoluer dans les deux univers qui avaient défini son existence. Son décès vient brutalement interrompre un parcours particulièrement atypique, commencé avec un rêve de catch contrarié par une blessure, poursuivi par la création presque accidentelle de l’un des groupes majeurs du metalcore américain, avant de le ramener finalement sur les rings.

Il laisse derrière lui une discographie qui aura profondément marqué le metalcore moderne, mais également le souvenir d’un musicien qui n’a jamais véritablement choisi entre ses deux passions. Andy Williams aura finalement passé sa vie à faire cohabiter la guitare et le catch, jusqu’à devenir une figure reconnaissable dans deux communautés pourtant très différentes.

Andy Williams avait 48 ans.