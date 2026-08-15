Slipknot confirme le départ de Sid Wilson… avant de supprimer son annonce

Après plus de deux semaines de rumeurs, de démentis à demi-mot et de silence radio, l’affaire Sid Wilson vient enfin de connaître un nouveau rebondissement majeur. Le 14 août, Slipknot a officiellement annoncé que le groupe se séparait de son DJ et claviériste historique, avant de supprimer son propre message quelques instants plus tard. Une confirmation aussi brève que surprenante, qui laisse encore de nombreuses questions sans réponse.

Pour rappel, tout avait commencé le 31 juillet lorsque TMZ annonçait que Sid Wilson avait été définitivement renvoyé de Slipknot. Le média américain s’appuyait alors sur une source présentée comme proche du groupe et disposant d’informations directes sur la situation. À ce moment-là, ni Slipknot ni Sid Wilson ne confirmaient l’information.

La réaction de Jim Root avait rapidement ajouté au mystère. Le guitariste avait publié sur Instagram un message invitant les fans à ne pas croire tout ce qu’ils pouvaient lire dans la presse et à attendre davantage d’informations. Il ne confirmait pas le départ de Sid, mais ne le démentait pas non plus. Cette réaction avait alors entretenu l’idée que l’information de TMZ pouvait être incomplète ou prématurée.

Quelques jours plus tard, TMZ avançait une nouvelle explication. Selon ses sources, le départ de Sid Wilson aurait été provoqué par son comportement envers certains de ses camarades de groupe et par des tensions qui auraient perduré pendant un certain temps. Le média affirmait également que Slipknot préparait une annonce officielle. Ces éléments n’ont toutefois jamais été confirmés par le groupe. Ils doivent donc toujours être considérés comme des informations provenant de sources anonymes.

Et puis, le 14 août, Slipknot a finalement publié un message qui semble confirmer la partie essentielle de l’information de TMZ. Le groupe déclarait : « Effective immediately, Slipknot will no longer be associated with Sid Wilson. We wish him the best in his future endeavors. » Autrement dit, Slipknot annonçait que, « à compter de maintenant », le groupe ne serait plus associé à Sid Wilson et lui souhaitait le meilleur pour la suite.

Mais quelques minutes seulement après sa publication, le message a été supprimé des comptes officiels de Slipknot. TMZ a ensuite rapporté que le communiqué avait également été publié sur le compte Instagram de Knotfest, le festival lié au groupe, avant d’être lui aussi retiré. Des captures du message ont toutefois rapidement circulé et plusieurs médias spécialisés ont pu confirmer son contenu.

Cette suppression rend l’affaire encore plus intrigante. Pourquoi publier une annonce officielle pour ensuite la retirer presque immédiatement ? Le groupe a-t-il publié le message trop tôt ? Une erreur de communication est-elle à l’origine de cette suppression ? Une formulation doit-elle être modifiée avant une nouvelle annonce ? Pour l’instant, Slipknot n’a fourni aucune explication.

Ce qui est en revanche beaucoup plus clair désormais, c’est que le départ de Sid Wilson ne peut plus être considéré comme une simple rumeur. Même si le communiqué a disparu, plusieurs sources concordantes ont rapporté son contenu et le compte officiel de Knotfest l’a également publié. Loudwire, Kerrang!, Billboard, Rolling Stone et ThePRP ont tous traité l’annonce comme une confirmation de la séparation.

Pour autant, les raisons de cette séparation restent inconnues officiellement. C’est un point particulièrement important pour comprendre la situation. TMZ avait évoqué un comportement problématique de Sid envers ses camarades, mais le très bref communiqué de Slipknot ne fait absolument aucune référence à ces accusations. Il serait donc prématuré de présenter ces éléments comme la raison officielle de son départ.

Le timing est également assez étonnant. Quelques jours seulement avant la publication du communiqué, Sid Wilson était encore apparu publiquement lors du World Scratch Invitational. Il s’y était présenté comme « Sid, DJ Starscream/#0, from the world famous Slipknot », signe qu’il continuait au moins publiquement à se présenter comme membre du groupe.

Cette chronologie donne finalement un éclairage intéressant à notre précédent article consacré à cette affaire. Nous avions choisi à l’époque de ne pas présenter le départ de Sid Wilson comme une information certaine, précisément parce que TMZ était alors la seule source et que Jim Root avait appelé les fans à attendre avant de tirer des conclusions. Cette prudence était justifiée : pendant près de deux semaines, Slipknot n’a effectivement rien confirmé.

Aujourd’hui, la situation a changé. Sid Wilson n’est officiellement plus associé à Slipknot, même si la manière dont le groupe a choisi de l’annoncer, puis de supprimer son propre communiqué, reste pour le moins inhabituelle.

Il reste maintenant une question essentielle : pourquoi ? Le groupe n’a donné aucune explication, Sid Wilson ne s’est toujours pas exprimé publiquement sur son départ et les affirmations de TMZ concernant son comportement envers ses camarades restent à ce jour non corroborées officiellement.

Après presque 30 ans passés au sein de Slipknot, le départ de Sid Wilson mérite donc probablement mieux qu’une simple phrase publiée puis effacée des réseaux sociaux. Il faudra désormais attendre de voir si le groupe republie un communiqué plus détaillé, ou si Sid Wilson décide enfin de donner sa propre version des événements.

Une chose est certaine : la rumeur annoncée par TMZ le 31 juillet est finalement devenue une réalité, mais le mystère entourant les circonstances du départ de Sid Wilson reste entier.

Cet article fait suite à notre précédent article consacré aux rumeurs concernant le départ de Sid Wilson de Slipknot, que vous pouvez retrouver en suivant ce lien, pour revenir sur l’origine de l’affaire et la réaction de Jim Root.