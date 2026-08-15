Marilyn Manson dévoile le clip de « Unalive », nouveau chapitre de son retour

Marilyn Manson dévoile le clip officiel de « Unalive », premier titre de son nouvel album « One Assassination Under God – Chapter 2 », disponible depuis le 14 août 2026 chez Nuclear Blast Records. Une sortie qui accompagne donc directement l’arrivée de ce deuxième chapitre, pensé comme la continuité du travail entamé avec « One Assassination Under God » en 2024.

Avec « Unalive », Marilyn Manson choisit d’ouvrir ce nouveau disque sur une composition qui résume assez bien l’atmosphère développée sur cette nouvelle étape de sa carrière. Le morceau s’inscrit dans une approche sombre, industrielle et mélodique, avec cette tension entre froideur électronique, guitares lourdes et passages plus atmosphériques qui caractérise désormais le travail du chanteur avec Tyler Bates.

Le clip, réalisé et monté par Anthony Silva, accompagne cette nouvelle chanson d’une imagerie particulièrement travaillée. Sans chercher à reproduire les extravagances visuelles qui ont marqué certaines périodes de la carrière de Manson, la vidéo s’inscrit davantage dans l’esthétique sombre et cinématographique de cette nouvelle ère. Une direction qui correspond parfaitement à l’univers développé depuis « One Assassination Under God ».

« Unalive » occupe une position particulière sur « Chapter 2 » puisqu’il constitue la première piste du disque. Le choix n’est donc évidemment pas anodin : le morceau sert de porte d’entrée à un album de neuf titres qui poursuit l’évolution musicale amorcée sur le précédent chapitre.

« One Assassination Under God – Chapter 2 » comprend également « Don’t Answer The Door », « Front Toward Enemy », « All The Vilest Things », « None Of The Suns », « Lucifer’s Teardrop », « The Arsonist », « Exit Wound » et « Enantiomorph ». Deux morceaux avaient déjà été présentés avant la sortie de l’album, « Front Toward Enemy » et « Exit Wound », permettant progressivement de dessiner les contours de cette nouvelle collection de chansons.

Ce deuxième chapitre poursuit la collaboration entre Marilyn Manson et Tyler Bates, qui ont de nouveau travaillé ensemble à l’écriture et à la production. Depuis « One Assassination Under God », leur association semble avoir permis à Manson de privilégier une approche plus dépouillée et cinématographique, tout en conservant certains des éléments industriels et théâtraux qui ont construit son identité.

Le contraste avec certaines périodes plus expérimentales de sa discographie est particulièrement marqué. Ici, l’efficacité des morceaux, les textures industrielles et les atmosphères prennent souvent le dessus sur la recherche d’une démesure sonore. Une orientation déjà perceptible sur le premier chapitre et que « Chapter 2 » semble prolonger.

La sortie de « Unalive » intervient également alors que Marilyn Manson s’apprête à reprendre la route en Amérique du Nord. Le chanteur rejoindra Rob Zombie pour une tournée commune qui débutera le 20 août en Floride, quelques jours seulement après la sortie de l’album.

Avec « One Assassination Under God – Chapter 2 », Manson semble ainsi vouloir poursuivre la reconstruction artistique entamée ces dernières années. Après un premier chapitre centré sur une nouvelle phase de sa carrière, ce second volet vient approfondir une esthétique devenue plus sombre, plus froide et davantage tournée vers les atmosphères.

Le choix de « Unalive » comme morceau d’ouverture et comme nouveau clip donne donc le ton. Marilyn Manson ne cherche pas ici à reproduire son passé, mais à continuer de construire une identité musicale qui s’appuie sur ses fondamentaux tout en laissant davantage de place aux ambiances et aux mélodies.

Avec « Chapter 2 » désormais disponible, les deux volets de « One Assassination Under God » peuvent surtout être envisagés comme les différentes étapes d’une même période créative. « Unalive » en constitue aujourd’hui l’une des nouvelles portes d’entrée, accompagnée d’un clip qui remet également l’image au centre du projet.

Le clip officiel de « Unalive » est désormais disponible sur YouTube, tandis que « One Assassination Under God – Chapter 2 » est disponible depuis le 14 août 2026 via Nuclear Blast Records.