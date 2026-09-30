XENTRIX dévoile « Nil by Mouth », nouveau single avant « Allied With the Enemy »

Les légendes britanniques du Thrash Metal XENTRIX sont de retour avec un nouveau morceau. Le groupe vient de dévoiler « Nil by Mouth », un titre qui figurera sur son prochain album Allied With the Enemy, attendu le 30 octobre 2026 chez Listenable Records.

« Nil by Mouth » possède toutefois une histoire particulière. Le morceau avait initialement été composé et enregistré sous forme de démo durant le travail autour de Seven Words, l’album précédent de XENTRIX sorti en 2022. Le titre avait alors été mis de côté, avant de disparaître au milieu des nombreuses nouvelles idées développées par le groupe à cette période.

C’est finalement presque par hasard que le morceau a été retrouvé pendant les sessions d’écriture de Allied With the Enemy. XENTRIX lui a alors offert une nouvelle existence, avec de nouvelles paroles et des parties vocales entièrement retravaillées. Le groupe explique que le morceau est rapidement devenu l’un de ses favoris parmi les nouvelles compositions.

Sur le plan thématique, « Nil by Mouth » s’intéresse à une forme de blocage involontaire de la communication. Le texte décrit cet état dans lequel les pensées s’accumulent et s’accélèrent jusqu’à devenir impossibles à organiser clairement. Trop de réflexions, trop rapidement, jusqu’au moment où il devient simplement impossible de trouver les mots pour exprimer ce que l’on ressent ou pense.

Musicalement, XENTRIX reste fidèle à ses racines Thrash tout en intégrant une approche plus moderne de la production. Les riffs de guitare rapides côtoient une batterie particulièrement nerveuse et des passages plus lourds construits autour de rythmiques très marquées. Le groupe évoque lui-même un mélange entre Thrash Metal classique, précision du Metal moderne et refrains aux accents plus massifs.

« Nil by Mouth » donne ainsi un nouvel aperçu de Allied With the Enemy, un album présenté comme l’une des réalisations les plus directes et les plus agressives de la carrière récente de XENTRIX. Enregistré entre la fin 2025 et 2026 aux Backstage Studios en Angleterre, le disque retrouve également Andy Sneap à la production, déjà impliqué dans le travail du groupe.

Après le succès critique de Seven Words, XENTRIX annonce cette fois un album de 11 titres dans son édition comprenant le morceau bonus « We Drink the Same Poison », avec une nouvelle collection de morceaux qui abordent notamment la désinformation, la popularité aveugle, l’effondrement social et personnel ou encore les biais qui influencent notre perception.

L’artwork de Allied With the Enemy a quant à lui été réalisé par l’artiste britannique Dan Goldsworthy. Le disque sortira mondialement le 30 octobre via Listenable Records.

Avant cette sortie, XENTRIX aura également l’occasion de défendre ses nouveaux morceaux sur scène avec NERVOSA dans le cadre du Cross Atlantic Carnage UK Tour. La tournée passera notamment par Manchester, Dublin, Belfast, Glasgow, Nottingham, Cardiff et Londres.

Tracklisting de « Allied With the Enemy » :

Rip Saw Allied With the Enemy Killer Unknown On Burned Remains Nil by Mouth Doomsday Hook The Dark Eternal Where the Madness Lies Snake in Waiting No Bridges Left to Burn We Drink the Same Poison (Bonus Track)