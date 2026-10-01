Kittie rejoint Carpenter Brut pour une tournée européenne en 2027, trois concerts en France

Kittie et Carpenter Brut vont réunir leurs univers pour une tournée européenne qui s’annonce pour le moins atypique. Le groupe canadien de Metal alternatif vient en effet d’être annoncé en première partie directe de la prochaine tournée européenne et britannique de Carpenter Brut, avec également Violent Magic Orchestra (VMO) à l’affiche.

Cette série de concerts débutera en mars 2027 et passera notamment par la France, avec trois rendez-vous à Paris, Nantes et Lyon. Une affiche qui devrait attirer aussi bien les amateurs de Metal que les fans de l’univers électro sombre et cinématographique développé par Carpenter Brut.

Le premier rendez-vous français est fixé au samedi 13 mars 2027 au Zénith Paris – La Villette. Carpenter Brut y sera accompagné de Kittie et de Violent Magic Orchestra pour une soirée qui réunira donc trois formations aux univers particulièrement marqués. Le concert parisien aura lieu dans une salle pouvant accueillir jusqu’à environ 6 300 personnes.

Le lendemain, dimanche 14 mars, la tournée fera étape à Nantes, à La Carrière. La salle confirme également la présence de Kittie et de Violent Magic Orchestra aux côtés de Carpenter Brut. Le début du concert est annoncé à 19h, avec une ouverture des portes à 18h. La billetterie générale doit ouvrir le jeudi 1er octobre 2026 à 11h, avec un tarif annoncé à 45 euros en fosse debout.

Après une journée de pause, la tournée reprendra le mardi 16 mars à Lyon, au Fiducial Asteria. Cette date complètera donc le passage français de cette tournée, avant que Carpenter Brut, Kittie et VMO ne poursuivent leur route vers Bruxelles puis l’Allemagne, la Pologne et la Norvège.

Pour Kittie, cette tournée représente une nouvelle étape dans le retour au premier plan du groupe canadien. Formé à la fin des années 1990 en Ontario, Kittie s’est construit une identité à la croisée du Metal alternatif, du Nu Metal et du Metal plus agressif. Le groupe bénéficie aujourd’hui d’une nouvelle dynamique et retrouvera donc les scènes européennes dans un contexte assez différent de ses propres tournées.

De son côté, Carpenter Brut, projet de Franck Hueso, poursuit avec cette tournée son développement scénique autour de son mélange de Synthwave, d’Electro et d’influences Metal. Son univers, largement inspiré par les bandes originales de films des années 70 et 80, le cinéma horrifique et la culture pop, trouve également une traduction particulièrement spectaculaire sur scène.

L’association avec Kittie peut donc sembler surprenante sur le papier, mais elle repose sur une certaine proximité dans l’approche sonore et visuelle : une musique sombre, agressive et très orientée vers l’ambiance, avec une forte identité artistique de chaque côté.

La tournée européenne débutera le 11 mars 2027 à Manchester, avant de rejoindre Paris le 13 mars. Après les trois dates françaises, le trio passera notamment par Bruxelles, Cologne, Wiesbaden, Berlin, Varsovie et Oslo.

Les trois dates françaises sont donc à retenir :

13 mars 2027 – Paris, Zénith Paris – La Villette

14 mars 2027 – Nantes, La Carrière

16 mars 2027 – Lyon, Fiducial Asteria

Avec Kittie et Violent Magic Orchestra en accompagnement, Carpenter Brut proposera ainsi une affiche particulièrement originale pour ce « The End Complete Tour », avec trois soirées françaises qui devraient intéresser aussi bien le public Metal que les amateurs d’Electro et de Synthwave.