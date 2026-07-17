Terror débarque à Paris pour une soirée hardcore explosive à La Machine du Moulin Rouge

Les amateurs de hardcore peuvent déjà cocher la date dans leur agenda. Terror, l’une des formations les plus respectées de la scène hardcore californienne, sera de passage à Paris le 18 novembre pour un concert qui s’annonce intense et sans concession à La Machine du Moulin Rouge.

Depuis plus de vingt ans, le groupe mené par l’infatigable Scott Vogel impose son style : des riffs directs, des breakdowns massifs et une énergie scénique devenue une véritable référence dans le milieu hardcore. Terror fait partie de ces groupes qui ont construit leur réputation loin des artifices, en misant avant tout sur la puissance du live et la connexion avec son public.

Cette longévité n’a rien entamé de la rage du groupe. Bien au contraire, la sortie de « Still Suffer », neuvième album de Terror paru en avril dernier, confirme que la formation californienne n’a rien perdu de son impact. Un disque qui poursuit la tradition du groupe : des morceaux courts, efficaces, taillés pour les fosses et portés par cette urgence qui caractérise le hardcore depuis ses origines.

Mais cette soirée parisienne ne reposera pas uniquement sur les épaules de Terror. Le groupe sera accompagné d’un plateau particulièrement solide avec Bane, véritables vétérans de la scène hardcore américaine, ainsi que Start Today et Peace Of Mind, représentants d’une nouvelle génération qui perpétue l’esprit du mouvement.

Entre l’expérience de formations historiques et l’énergie de groupes plus récents, cette affiche promet de réunir plusieurs générations de fans autour d’une même passion : un hardcore authentique, brutal et fédérateur.

Rendez-vous donc le 18 novembre à La Machine du Moulin Rouge pour une soirée qui devrait transformer la salle parisienne en véritable champ de bataille hardcore.

Terror + Bane + Start Today + Peace Of Mind

📍 La Machine du Moulin Rouge – Paris

📅 18 novembre 2026