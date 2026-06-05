Le Hellfest, c’est complet pour toi ? Sidilarsen a la solution avec deux soirées exceptionnelles au Bikini

Tu n’as pas réussi à obtenir ton pass pour le Hellfest 2027 ? Tu cherches déjà un événement incontournable pour prolonger la fête après la saison des festivals ? Sidilarsen a peut-être ce qu’il te faut.

Le groupe toulousain donne rendez-vous à ses fans les 9 et 10 octobre 2026 au célèbre Bikini de Toulouse pour la quatrième édition du SidiFest, un événement qui s’annonce plus ambitieux que jamais.

Pour cette nouvelle édition, Sidilarsen a décidé de casser les codes en proposant non pas un, mais deux concerts totalement différents, répartis sur deux soirées complémentaires.

Le concept est simple : offrir aux fans une expérience unique en explorant deux facettes distinctes de la carrière du groupe.

Le vendredi 9 octobre, place à l’histoire avec un set Old School spécialement conçu pour replonger dans les titres qui ont forgé l’identité de Sidilarsen au fil des années. Une occasion rare de retrouver sur scène des morceaux emblématiques qui ont marqué plusieurs générations de fans.

Pour ouvrir cette première soirée, le public pourra également compter sur deux formations incontournables de la scène alternative française : Lofofora, référence du metal alternatif hexagonal depuis plus de trois décennies, et La Phaze, dont le mélange explosif de punk rock, drum & bass et électro promet de mettre le feu au Bikini.

Le samedi 10 octobre, changement total d’ambiance. Sidilarsen présentera un Modern Show exclusif centré sur sa période la plus récente. Mais surtout, le groupe annonce une surprise de taille : plusieurs morceaux qui n’ont encore jamais été joués sur scène feront leur apparition durant cette soirée.

Avant cela, le public découvrira Ashen, formation metalcore en pleine ascension, ainsi que Sunborn, dont l’univers mêle metal moderne, influences nu-metal, rock alternatif et sonorités pop.

Avec cette formule inédite, Sidilarsen transforme son festival en véritable immersion dans son univers. Entre nostalgie, découvertes et exclusivités, le SidiFest IV s’annonce comme l’un des rendez-vous majeurs de la scène metal et alternative française à l’automne 2026.

Alors si le Hellfest est déjà complet pour toi, il reste encore une excellente raison de bloquer ton week-end des 9 et 10 octobre.

Programmation du SidiFest IV

Vendredi 9 octobre 2026

Sidilarsen – Old School Show

Lofofora

La Phaze

Samedi 10 octobre 2026

Sidilarsen – Modern Show

Ashen

Sunborn

Lieu :

Le Bikini – Toulouse

Billetterie :

Les billets pour les deux soirées sont disponibles dès maintenant: https://shotgun.live/fr/festivals/sidifest