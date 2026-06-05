Hellfest 2026 : quels concerts ont le plus de chances d’être diffusés en direct sur ARTE Concert ?

Alors que le Hellfest 2026 approche à grands pas, une question revient déjà chez les festivaliers comme chez les fans qui resteront à la maison : quels concerts seront diffusés en direct sur ARTE Concert cette année ?

Pour l’instant, ni le Hellfest ni ARTE n’ont encore dévoilé la liste officielle des captations qui seront proposées en livestream ou en replay du 18 au 21 juin 2026. Une annonce est généralement publiée quelques jours avant l’ouverture du festival, comme ce fut le cas lors des éditions précédentes.

Depuis plusieurs années, ARTE est devenu un partenaire incontournable du Hellfest, diffusant entre 40 et 60 concerts chaque année, aussi bien sur son site que sur YouTube pour certaines performances.

En analysant les groupes diffusés lors des dernières éditions, les habitudes d’ARTE et les contraintes habituelles liées aux droits de retransmission, certaines formations semblent déjà avoir une longueur d’avance.

Les groupes les plus susceptibles d’être diffusés

Parmi les artistes qui correspondent parfaitement au profil habituellement sélectionné par ARTE, plusieurs noms ressortent clairement :

Sabaton

Opeth

Igorrr

Cult of Luna

The Hu

Architects

Rise Against

Blood Incantation

Napalm Death

Ultra Vomit

The Dillinger Escape Plan

Ces groupes cumulent généralement plusieurs critères appréciés par ARTE : forte popularité auprès du public européen, prestations scéniques marquantes, bonnes relations avec les diffuseurs et historique de diffusion lors d’autres festivals captés par la chaîne.

Nous estimons leur présence en streaming avec un niveau de confiance compris entre 85 et 95 %.

Les outsiders très crédibles

Derrière ce premier groupe de favoris, plusieurs poids lourds possèdent également de solides chances d’apparaître dans la programmation streaming :

Bad Omens

Mastodon

Anthrax

Behemoth

Sepultura

Papa Roach

Tom Morello

The Hives

Static-X

Three Days Grace

Leur probabilité de diffusion peut être estimée entre 70 et 85 %.

Les têtes d’affiche qui restent une inconnue

Chaque année, certains groupes majeurs créent la surprise en refusant ou en limitant la diffusion de leur prestation. Les questions de droits, d’exclusivités ou de production vidéo interne peuvent rapidement compliquer les négociations.

C’est notamment le cas pour :

Iron Maiden

Bring Me The Horizon

Limp Bizkit

Megadeth

Alice Cooper

A Perfect Circle

Volbeat

Deep Purple

Même si ces groupes représentent des audiences énormes pour ARTE, leur présence en streaming reste beaucoup plus difficile à anticiper. Plusieurs discussions de fans et précédents exemples montrent que certaines têtes d’affiche refusent parfois la diffusion en direct ou n’autorisent qu’un replay limité dans le temps.

Ce que nous apprend l’édition 2025

L’an dernier, ARTE avait proposé une programmation particulièrement variée avec notamment :

The Hu

Epica

Deafheaven

Knocked Loose

Refused

Lorna Shore

Cypress Hill

Judas Priest

Terror

Stick To Your Guns

La chaîne avait également multiplié les captations issues des scènes Warzone, Valley, Altar et Temple, démontrant une volonté de couvrir l’ensemble des facettes du festival plutôt que de se limiter aux Mainstages.

Notre Top 10 des concerts les plus susceptibles d’être diffusés

Sabaton – 95 % Igorrr – 95 % Cult of Luna – 95 % Opeth – 95 % The Hu – 95 % Ultra Vomit – 95 % Architects – 90 % Rise Against – 90 % Blood Incantation – 90 % The Dillinger Escape Plan – 90 %

Bien entendu, cette sélection reste une projection basée sur les habitudes observées ces dernières années. La programmation officielle des livestreams devrait être dévoilée par ARTE quelques jours avant l’ouverture du Hellfest 2026.

Une chose est certaine : même à distance, les fans de metal pourront une nouvelle fois compter sur ARTE Concert pour vivre une large partie de l’événement depuis leur canapé.

Sources :

ARTE Concert Hellfest

ARTE Festivals 2026

Reddit Hellfest

Reddit ARTE Concert

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