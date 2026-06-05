Chronique : August Burns Red « Season of Surrender », la machine metalcore américaine frappe encore plus fort

Il y a des groupes qui, après plus de vingt ans de carrière, cherchent à réinventer totalement leur formule. Et puis il y a August Burns Red, qui préfère perfectionner sans cesse son art tout en restant fidèle à son ADN. Avec Season of Surrender, son dixième album studio, la formation de Lancaster, en Pennsylvanie, livre une nouvelle démonstration de force qui confirme son statut parmi les piliers incontournables du metalcore moderne.

Porté par Jake Luhrs au chant, JB Brubaker et Brent Rambler aux guitares, Dustin Davidson à la basse et Matt Greiner derrière les fûts, le quintette continue d’explorer les limites de son propre univers sonore. Après plus de deux décennies d’existence, plusieurs albums classés dans le Top 10 du Billboard et des centaines de millions d’écoutes en streaming, August Burns Red n’a visiblement aucune intention de ralentir.

Dès les premières minutes de Season of Surrender, le constat est évident : la production est absolument massive. Chaque instrument bénéficie d’une puissance impressionnante, offrant un mur du son moderne qui met parfaitement en valeur l’agressivité du groupe. Les guitares rugissent avec une précision chirurgicale tandis que la section rythmique impose un groove écrasant capable de faire trembler les fondations les plus solides.

L’album navigue constamment entre différentes facettes du metal moderne. Les vocaux alternent avec fluidité entre growls féroces, attaques rageuses et passages plus nuancés, donnant une véritable dynamique à l’ensemble. Cette variété permet aux morceaux de conserver leur impact tout au long de l’écoute sans jamais sombrer dans la monotonie.

Ce qui distingue particulièrement Season of Surrender, c’est le travail effectué sur les riffs. Sans bouleverser les codes du genre, August Burns Red démontre une nouvelle fois sa capacité à injecter une réelle originalité dans ses compositions. Les structures restent techniques, les rythmiques complexes, mais toujours au service de l’efficacité et de l’impact immédiat.

Les Américains enchaînent ainsi les passages rapides et violents, les breakdowns particulièrement accrocheurs et les envolées instrumentales qui viennent apporter de la respiration avant de replonger l’auditeur dans la tempête. Tout est pensé pour maintenir une tension permanente et coller l’auditeur contre le mur le plus proche.

Des titres comme The Nameless illustrent parfaitement cette philosophie. En moins de trois minutes, le groupe concentre tout ce qui fait sa force : rythmiques techniques, guitares sombres, intensité permanente et une agressivité qui ne laisse aucun répit. De son côté, Legions, enrichi par la présence de Mike Hranica de The Devil Wears Prada, pousse encore davantage le curseur de la brutalité, tandis que Behemoth met en avant toute la maîtrise technique acquise par le groupe au fil des années.

Les participations de Mike Hranica, Jamie Hails de Polaris et de membres de Make Them Suffer apportent également un supplément d’intensité sans jamais détourner l’attention de l’identité centrale de l’album.

Certes, Season of Surrender ne révolutionne pas le metalcore. Ceux qui espéraient une transformation radicale de l’identité d’August Burns Red risquent de rester sur leur faim. Mais ce n’est clairement pas l’objectif recherché ici. Le groupe préfère consolider ses acquis et pousser encore plus loin sa maîtrise de la violence sonore.

Au final, Season of Surrender s’adresse avant tout aux fidèles d’August Burns Red. Ils y retrouveront un groupe en pleine confiance, parfaitement conscient de ses forces et déterminé à repousser encore un peu plus les potentiomètres de son savoir-faire. Une nouvelle démonstration de puissance moderne, brutale et parfaitement maîtrisée qui confirme qu’après toutes ces années, August Burns Red reste une référence incontournable du metalcore contemporain.