Chronique : Guilt Trip « Armour Of Angels », le hardcore moderne entre rage, évolution et maîtrise

Avec « Armour Of Angels », GUILT TRIP confirme qu’il n’est pas simplement un nom de plus dans la scène hardcore moderne, mais bien un groupe qui a su tracer sa route avec constance depuis plus de dix ans. Une décennie durant laquelle le groupe a enchainé les scènes, les festivals et les tournées internationales, forgeant une identité solide autour d’un hardcore hybride, nerveux et résolument actuel.

Dès les premiers instants de l’album, on retrouve ce qui fait la force du groupe : une énergie brute, une violence contrôlée et une volonté permanente de tout envoyer valser sans jamais perdre en lisibilité. Le mélange de hardcore moderne, de touches crossover et d’influences metal est toujours au coeur du propos, mais « Armour Of Angels » ne se contente pas de recycler une formule efficace. Le groupe ajuste légèrement son approche, comme pour éviter toute stagnation, en introduisant des nuances qui enrichissent l’ensemble sans jamais trahir son ADN.

La production joue ici un rôle essentiel. Massive, précise et extrêmement impactante, elle donne une dimension presque physique aux douze titres de l’album. Chaque breakdown frappe avec une lourdeur assumée, chaque accélération gagne en intensité, et l’ensemble respire une volonté claire de maximiser l’agressivité sans sacrifier la dynamique. C’est un disque qui prend aux tripes autant qu’il pousse au mouvement.

L’un des points intéressants de « Armour Of Angels » réside justement dans cette capacité a évoluer sans surprendre brutalement. GUILT TRIP ne cherche pas a réinventer totalement sa formule, mais a l’affiner, à la rendre plus efficace et peut être plus ouverte par moments. Certaines structures laissent entrevoir une volonte d’élargir le spectre, de sortir du cadre strict du hardcore le plus direct, tout en conservant cette tension permanente qui définit leur musique.

Au final, GUILT TRIP signe un album cohérent, puissant et représentatif d’une scène hardcore qui continue de bouger et de se renouveler. « Armour Of Angels » ne révolutionne pas le genre, mais il prouve que celui-ci a encore beaucoup a offrir lorsqu’il est entre les mains de groupes capables de le faire évoluer avec intelligence et intensité.