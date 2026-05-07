Alissa White-Gluz rejoint DragonForce : une trajectoire inattendue qui secoue la scène Metal

C’est une annonce que peu de monde avait vu venir. Après avoir quitté Arch Enemy fin 2025, lancé sa carrière solo et dévoilé un nouveau projet baptisé Blue Medusa, Alissa White-Gluz vient officiellement de rejoindre DragonForce en tant que nouvelle frontwoman. Une décision surprenante, mais finalement cohérente lorsqu’on regarde l’évolution artistique de la chanteuse ces derniers mois.

Le groupe britannique a confirmé l’information le 6 mai 2026, présentant Alissa comme la première femme à intégrer officiellement DragonForce en tant que chanteuse principale. Une nouvelle ère pour les auteurs de « Through The Fire And Flames », qui souhaitent manifestement élargir encore davantage leur identité musicale après plus de vingt ans de carrière.

Le plus intéressant dans cette histoire reste surtout le parcours récent d’Alissa White-Gluz. Lorsque la chanteuse avait annoncé son départ d’Arch Enemy en novembre 2025, beaucoup imaginaient une volonté de reprendre totalement le contrôle de sa direction artistique. Le même jour, elle dévoilait d’ailleurs son premier single solo, « The Room Where She Died », laissant entendre qu’elle voulait explorer des territoires musicaux plus variés et personnels.

Quelques mois plus tard, elle lançait également Blue Medusa, un nouveau groupe plus moderne et expérimental, renforçant encore l’idée d’une artiste cherchant à s’éloigner du cadre très codifié d’Arch Enemy.

C’est justement là que le choix DragonForce devient fascinant. Car contrairement à l’image parfois caricaturale du groupe britannique, cette arrivée pourrait offrir à Alissa un terrain d’expression beaucoup plus large que ce qu’elle avait au sein d’Arch Enemy. Depuis des années, la chanteuse expliquait vouloir davantage utiliser sa voix claire, ses harmonies et ses capacités mélodiques, éléments finalement assez peu exploités dans le death metal mélodique ultra agressif du groupe suédois.

DragonForce, avec son power metal ultra technique et mélodique, semble justement lui offrir cet espace. Dans le communiqué officiel, Alissa évoque d’ailleurs la possibilité « d’utiliser toutes les couleurs de sa voix » dans des morceaux techniquement exigeants et très énergiques. Une déclaration qui en dit long sur ses motivations artistiques actuelles.

Autre élément important : cette collaboration n’arrive pas totalement de nulle part. En 2025, Alissa White-Gluz avait déjà participé à une version alternative du titre « Burning Heart » de DragonForce. Beaucoup avaient vu cela comme une simple collaboration ponctuelle. Avec le recul, il est probable que les premières discussions aient commencé à ce moment-là.

Le guitariste Herman Li n’a d’ailleurs pas caché son enthousiasme, expliquant que l’arrivée d’Alissa « change tout » dans la dynamique du groupe et ouvre une nouvelle direction créative.

Reste maintenant à voir comment DragonForce va gérer cette nouvelle formule. Certaines sources évoquent une cohabitation avec le chanteur historique Marc Hudson, tandis que d’autres parlent plutôt d’un véritable remplacement. Une ambiguïté qui intrigue déjà les fans.

Une chose est certaine : en quelques mois, Alissa White-Gluz est passée du statut de frontwoman emblématique d’Arch Enemy à celui d’artiste aux multiples projets. Solo, nouveau groupe, désormais DragonForce… la Canadienne semble plus active et ambitieuse que jamais. Et surtout, elle paraît déterminée à sortir définitivement de l’image unique de chanteuse de melodic death metal qui lui collait à la peau depuis plus d’une décennie.