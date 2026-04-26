Interview Beyond The Styx: une plongée au cœur de « DIVID », un album sous tension permanente

À l’occasion de la sortie de DIVID, le nouvel album de Beyond The Styx attendu le 8 mai via Innerstrength Records, nous avons échangé avec Emile (chant) et Adrien (batterie). Une interview vidéo sans filtre qui revient sur un disque frontal, engagé et profondément ancré dans son époque.

Depuis plus d’une décennie, le quintet tourangeau trace sa route avec une détermination rare. Plus de 350 concerts au compteur, une présence scénique explosive et une identité sonore forgée dans un mélange abrasif de hardcore, death metal et thrash crossover. DIVID s’inscrit dans cette continuité, mais pousse encore plus loin la radicalité du propos.

Avec des titres comme Dust Off ou Never Ending War, le groupe ne fait aucune concession. Le premier s’impose comme un véritable cri de ralliement contre le racisme et la xénophobie, tandis que le second dénonce avec rage les logiques politiques et économiques qui alimentent les conflits armés. Le ton est donné: incisif, lucide, et nécessaire.

Au fil de cette interview, Emile et Adrien reviennent sur la conception de l’album, ses thématiques, mais aussi sur l’importance de rester fidèle à leurs valeurs dans une scène en constante évolution. Ils évoquent également leur rapport au live, élément central de l’ADN de Beyond The Styx, eux qui ont partagé l’affiche avec des groupes comme Sepultura, Terror ou encore The Acacia Strain.

DIVID apparaît ainsi comme un exutoire, mais aussi comme un miroir tendu à une société sous tension. Un album qui interroge, dérange, et frappe fort.

Le groupe célébrera cette sortie à domicile, au Nouvel Atrium de Saint-Avertin, le 9 mai, entouré de Fatal Move, Final Shodown, Six Grammes Eight et Scumbags – une date qui s’annonce déjà brûlante.