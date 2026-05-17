DELIVERANCE embarque pour un voyage cosmique avec « The Voyager Golden Banquet » – Notre interview vidéo

DELIVERANCE embarque pour un voyage cosmique avec « The Voyager Golden Banquet » – Notre interview vidéo

Le groupe français Deliverance poursuit son ascension avec la sortie de son nouvel album The Voyager Golden Banquet, une oeuvre ambitieuse qui confirme la singularité et la créativité de la formation. Entre visions futuristes, puissance émotionnelle et approche musicale audacieuse, le groupe propose un disque dense, immersif et particulièrement inspiré.

À l’occasion de cette sortie, nous avons rencontré Pierre Duneau (chant, synthétiseurs) et Etienne Sarthou (guitare, backing vocals) pour une interview vidéo exclusive afin de revenir en profondeur sur la conception de l’album, son univers, mais aussi l’évolution de Deliverance. Le groupe évoque également la production du disque, et la manière dont The Voyager Golden Banquet s’inscrit dans son parcours.

Une discussion passionnante avec un groupe qui continue de repousser ses limites et d’affirmer son identité dans la scène metal française.

L’interview vidéo est à découvrir dès maintenant ci-dessous.

xWebbYx

Rédacteur en chef et administrateur de TRexSound.com, xWebbYx explore la scène metal sous toutes ses formes, avec une attention particulière portée à l'intensité du live et à l'authenticité des artistes. À travers interviews, chroniques et live reports, il met en lumière les acteurs d'une scène en perpétuelle évolution, des figures emblématiques aux talents émergents.

Autres infos

Machine Head à l’Olympia, un second regard sur les 3h de chaos maîtrisé à Paris (Live Report complet)

Machine Head à l’Olympia, un second regard sur les 3h de chaos maîtrisé à Paris (Live Report complet)

Machine Head à l’Olympia, trois heures de maîtrise totale pour une soirée hors norme (Live Report)

Machine Head à l’Olympia, trois heures de maîtrise totale pour une soirée hors norme (Live Report)

Interview Beyond The Styx: une plongée au cœur de « DIVID », un album sous tension permanente

Interview Beyond The Styx: une plongée au cœur de « DIVID », un album sous tension permanente

Machine Head à l’Interférence : Le « Big Five » a retourné Toulouse !

Machine Head à l’Interférence : Le « Big Five » a retourné Toulouse !

Interview: DUST IN MIND, une descente dans les ténèbres avec HCNO

Interview: DUST IN MIND, une descente dans les ténèbres avec HCNO

Le métal est-il devenu élitiste ? Et si la solution venait des salles sombres de France ?

Le métal est-il devenu élitiste ? Et si la solution venait des salles sombres de France ?

Laisser un commentaire

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur la façon dont les données de vos commentaires sont traitées.