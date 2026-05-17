DELIVERANCE embarque pour un voyage cosmique avec « The Voyager Golden Banquet » – Notre interview vidéo

Le groupe français Deliverance poursuit son ascension avec la sortie de son nouvel album The Voyager Golden Banquet, une oeuvre ambitieuse qui confirme la singularité et la créativité de la formation. Entre visions futuristes, puissance émotionnelle et approche musicale audacieuse, le groupe propose un disque dense, immersif et particulièrement inspiré.

À l’occasion de cette sortie, nous avons rencontré Pierre Duneau (chant, synthétiseurs) et Etienne Sarthou (guitare, backing vocals) pour une interview vidéo exclusive afin de revenir en profondeur sur la conception de l’album, son univers, mais aussi l’évolution de Deliverance. Le groupe évoque également la production du disque, et la manière dont The Voyager Golden Banquet s’inscrit dans son parcours.

Une discussion passionnante avec un groupe qui continue de repousser ses limites et d’affirmer son identité dans la scène metal française.

L’interview vidéo est à découvrir dès maintenant ci-dessous.