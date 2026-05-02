Machine Head à l’Olympia, trois heures de maîtrise totale pour une soirée hors norme (Live Report)

Le 2 mai 2026, Machine Head investissait la mythique salle de L’Olympia à Paris pour une nouvelle édition de son désormais incontournable format ‘An Evening With’. Une promesse simple sur le papier, aucun groupe en première partie, mais un set massif, et une réalité implacable : trois heures de show sans relâche.

Dès l’annonce, le ton était donné. Début des hostilités à 19h40, un horaire inhabituel pour une tête d’affiche, mais indispensable pour contenir une prestation aussi dense. Les fans avaient été prévenus en amont, jusqu’à recevoir des SMS directement de la salle, une attention rare mais nécessaire pour ne pas manquer une seule seconde de ce marathon musical.

Même en connaissant le principe, difficile de ne pas être impressionné. Machine Head livre une performance d’une intensité constante, sans véritable temps mort. Chaque titre est joué avec la même rage, la même précision, la même envie de tout donner. Sur scène, ça bouge sans arrêt, ça headbang, ça arpente les planches avec une énergie intacte du début à la fin. Et surtout, ça tient. Trois heures durant. La production, elle aussi, est à la hauteur de l’événement, avec des jeux de lumières millimétrés et des projections vidéo immersives qui accompagnent les différentes dynamiques du concert. Tantôt écrasante, tantôt plus subtile, la scénographie sait aussi se faire discrète lorsque le groupe bascule vers des moments plus intimes.

Impossible de ne pas s’arrêter sur Robb Flynn. Le frontman impressionne autant par son endurance que par son charisme. Trois heures à enchaîner riffs tranchants, chants hurlés et interactions avec le public sans jamais baisser en intensité. Une véritable bête de scène. Mais au-delà de la performance, c’est surtout sa connexion avec le public qui marque. Flynn ne se contente pas de jouer, il embarque toute la salle avec lui, créant des moments forts comme ce vote en plein concert entre Blood for Blood et Aesthetics of Hate, largement remporté par ce dernier. Une interaction simple mais redoutablement efficace, qui renforce ce lien unique avec les fans, toutes générations confondues.

Le concert s’articule comme un véritable voyage. L’ouverture avec Imperium et Ten Ton Hammer met immédiatement le feu aux poudres. La machine est lancée, et le rythme ne faiblira plus. Les titres s’enchaînent Now We Die, Is There Anybody Out There ? rappelant à quel point la discographie du groupe regorge de morceaux taillés pour le live. Puis vient une respiration inattendue. Le passage acoustique, désormais installé dans ce format depuis la pandémie, transforme complètement l’atmosphère. Dans une L’Olympia soudainement plus intime, Robb Flynn s’avance seul avec une guitare sèche pour interpréter Circle The Drain et Darkness Within. Le public accompagne en chœur dans une ambiance presque suspendue, offrant un contraste saisissant avec la violence maîtrisée du reste du set.

Mais le calme est de courte durée. Très vite, la tension remonte avec des titres comme Locust ou Bonescraper, relançant un pit déjà en ébullition. Le dernier acte agit alors comme un coup de grâce. Un véritable best-of condensé avec Bulldozer, From This Day, Davidian et Halo, qui achèvent de retourner une salle totalement acquise à la cause du groupe. L’Olympia explose une dernière fois dans une déferlante d’énergie.

Ce type de concert reste une rareté. Peu de groupes peuvent se permettre un tel format, et encore moins le maîtriser avec autant de constance et d’intensité. Machine Head démontre une nouvelle fois qu’il fait partie de ces exceptions. On ressort lessivé mais avec le sourire, avec cette sensation d’avoir vécu un moment unique, dense et généreux. Une nouvelle démonstration de force qui confirme le statut du groupe comme une référence absolue en live. Vivement la prochaine claque.