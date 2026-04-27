DISCONNECTED frappe fort avec le single « LA PUISSANCE », un condensé d’énergie et de riffs explosifs

DISCONNECTED frappe fort avec le single « LA PUISSANCE », un condensé d’énergie et de riffs explosifs

Le groupe français Disconnected s’apprête à marquer les esprits avec la sortie de son nouveau single « LA PUISSANCE ». Un titre annoncé comme particulièrement percutant, qui pourrait bien devenir un incontournable de leur répertoire.

Avec ce nouveau morceau, Disconnected pousse encore plus loin son identité musicale en mélangeant ses influences avec une efficacité redoutable. Le groupe propose une recette explosive, entre couplets groovy et agressifs, refrains taillés pour rester en tête et solos de guitare massifs.

« LA PUISSANCE » porte bien son nom. Le titre promet une expérience intense, pensée autant pour faire headbanger que pour être reprise en chœur. Une montée d’adrénaline brute, conçue pour capturer toute l’énergie du groupe et la transmettre sans filtre à son public.

Avec cette nouvelle sortie, Disconnected confirme sa volonté de s’imposer comme une valeur sûre de la scène metal française actuelle, en livrant un morceau à la fois accrocheur, puissant et fédérateur.

xWebbYx

Rédacteur en chef et administrateur de TRexSound.com.

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