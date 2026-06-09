Ølyp dévoile « The Human Error », premier extrait de son album « I(M)MORTAL »

Ølyp dévoile « The Human Error », premier extrait de son album « I(M)MORTAL »

Le duo instrumental français Ølyp a levé le voile sur « The Human Error », premier single issu de son premier album, « I(M)MORTAL », attendu le 25 septembre prochain via Klonosphere.

Fondé dans les fjords norvégiens, Ølyp développe un univers où se rencontrent un metal progressif massif et des atmosphères post-metal plus aériennes. Une approche qui devrait séduire les amateurs de The Ocean, Psychonaut, Russian Circles ou encore Night Verses.

À travers ses compositions instrumentales, le groupe aborde la relation complexe entre l’humanité et la nature, l’inaction face à la crise environnementale ainsi que la montée de l’individualisme. Une musique pensée comme un exutoire, invitant à l’introspection et à la recherche d’un équilibre perdu.

Premier aperçu de cet univers, « The Human Error » bénéficie d’un clip réalisé par Alice Jeanmart. Le morceau se veut représentatif de l’identité du duo, naviguant entre passages contemplatifs et déferlements plus imposants.

À propos du titre, Ølyp explique :

« The Human Error parcourt l’ensemble de notre univers musical en dressant des tableaux issus de nos émotions profondes, de l’aérien introspectif au lâcher prise massif et percutant. »

« I(M)MORTAL » marquera les débuts discographiques du groupe et sortira le 25 septembre chez Klonosphere.

 

xWebbYx

Rédacteur en chef et administrateur de TRexSound.com, xWebbYx explore la scène metal sous toutes ses formes, avec une attention particulière portée à l'intensité du live et à l'authenticité des artistes. À travers interviews, chroniques et live reports, il met en lumière les acteurs d'une scène en perpétuelle évolution, des figures emblématiques aux talents émergents.

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