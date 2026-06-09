Ølyp dévoile « The Human Error », premier extrait de son album « I(M)MORTAL »

Le duo instrumental français Ølyp a levé le voile sur « The Human Error », premier single issu de son premier album, « I(M)MORTAL », attendu le 25 septembre prochain via Klonosphere.

Fondé dans les fjords norvégiens, Ølyp développe un univers où se rencontrent un metal progressif massif et des atmosphères post-metal plus aériennes. Une approche qui devrait séduire les amateurs de The Ocean, Psychonaut, Russian Circles ou encore Night Verses.

À travers ses compositions instrumentales, le groupe aborde la relation complexe entre l’humanité et la nature, l’inaction face à la crise environnementale ainsi que la montée de l’individualisme. Une musique pensée comme un exutoire, invitant à l’introspection et à la recherche d’un équilibre perdu.

Premier aperçu de cet univers, « The Human Error » bénéficie d’un clip réalisé par Alice Jeanmart. Le morceau se veut représentatif de l’identité du duo, naviguant entre passages contemplatifs et déferlements plus imposants.

À propos du titre, Ølyp explique :

« The Human Error parcourt l’ensemble de notre univers musical en dressant des tableaux issus de nos émotions profondes, de l’aérien introspectif au lâcher prise massif et percutant. »

« I(M)MORTAL » marquera les débuts discographiques du groupe et sortira le 25 septembre chez Klonosphere.