HORSKH dévoile « Glow », un troisième extrait intense et contrasté de son nouvel album « MTNT »

Après avoir levé le voile sur « Bad Glitch » puis « Hyperhuman », HORSKH poursuit la montée en puissance autour de son prochain album MTNT avec un troisième single, « Glow ». Un morceau qui témoigne une nouvelle fois de la volonté du trio français d’élargir encore davantage son spectre sonore et visuel.

Dès ses premières secondes, « Glow » affiche une identité particulièrement contrastée. Porté par des sonorités grunge et industrielles, le titre évolue progressivement vers un refrain plus mélodique et mid-tempo, profondément ancré dans l’ADN metal du groupe. Une approche qui illustre parfaitement la thématique centrale de MTNT, celle de la transformation comme moteur créatif.

Cette dualité se retrouve également dans le clip accompagnant le morceau. Plongé dans un univers cyberpunk foisonnant et multicolore, HORSKH continue de développer une esthétique futuriste qui accompagne ses explorations musicales.

« Glow » aborde des thèmes particulièrement existentiels. Comme l’explique Bastien Hennaut, principal compositeur du groupe, le morceau traite de notre rapport à la mort et à la condition humaine. La « lueur » évoquée par le titre symbolise cette fin inévitable qui accompagne chacun de nos parcours, une réalité qu’il convient d’affronter plutôt que d’ignorer. Mais loin d’adopter une vision fataliste, HORSKH revendique une forme de lucidité teintée d’absurde, laissant toujours la place à la création, à la transformation et à l’invention de nouvelles formes d’existence.

Fort d’influences allant de Nine Inch Nails à Nirvana en passant par Carpenter Brut, HORSKH s’est forgé une identité singulière où se rencontrent electro, grunge, metal et sonorités industrielles. Une énergie sauvage et minutieusement maîtrisée qui a déjà conduit le trio sur les routes européennes aux côtés de Perturbator, HEALTH, Ministry ou Igorrr, sans oublier une prestation au Zénith de Paris avec Carpenter Brut.

Prévu pour le 25 septembre 2026 via Wire Control, MTNT succédera à Wire (2021) et BODY (2024). Ce troisième album, composé de dix titres, a été mixé et masterisé par Thibault Chaumont, connu pour son travail avec Carpenter Brut, Igorrr ou encore HEALTH. Son artwork est signé Johanna Jaskowska.

L’album se conclura notamment avec « Connected », un morceau réunissant HORSKH et Carpenter Brut.

D’ici là, le groupe retrouvera rapidement la scène avec plusieurs dates à venir à travers la France, dont un passage à La Maroquinerie à Paris le 21 novembre, ainsi que des concerts prévus à Lyon, Marseille, Strasbourg et dans plusieurs festivals.