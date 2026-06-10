Melrose Avenue annonce sa tournée européenne 2027 avec un passage au Trabendo à Paris

Après une ascension fulgurante sur la scène metalcore moderne, les Australiens de Melrose Avenue viennent d’annoncer leur première grande tournée européenne et britannique de 2027. Une série de concerts qui passera notamment par la France avec une date programmée le 9 février 2027 au Trabendo à Paris.

Le quatuor originaire de Sydney profitera de cette nouvelle tournée pour retrouver le public européen après avoir déjà affiché complet lors de sa précédente tournée en tête d’affiche sur le Vieux Continent. En amont, le groupe sera également présent au Download Festival ce week-end.

« Nous savions que cet été allait être complètement fou, entre les festivals bondés, la sueur, le chaos et des publics incroyables. Nous voulions revenir voir ces gens le plus vite possible et pousser les choses encore plus loin. Des scènes plus grandes, des morceaux plus lourds et des soirées encore plus bruyantes. Nous adorons le magnifique chaos des tournées à l’étranger et cette série de concerts va être sauvage. Rendez-vous dans le pit », explique le chanteur Vlado Saric.

Le rendez-vous français est fixé au 9 février 2027 au Trabendo, une salle bien connue des amateurs de musiques extrêmes, qui devrait offrir un cadre idéal pour découvrir l’énergie du groupe australien. Les billets seront mis en vente à partir du jeudi 11 juin 2026 à 11h (CEST).

Porté par Vlado Saric, Mitchell Black, Jed McIntosh et Shawn « Red Curl » Mayer, Melrose Avenue s’est rapidement imposé comme l’un des nouveaux noms les plus prometteurs du metalcore moderne. Le groupe revendique des influences allant de Bring Me The Horizon à Memphis May Fire et Papa Roach, tout en développant une identité mêlant refrains taillés pour les grandes scènes et sonorités actuelles.

Signé chez Hopeless Records depuis 2024, le groupe cumule aujourd’hui plus de 2,8 millions d’abonnés sur les réseaux sociaux et plus de 500 000 auditeurs mensuels sur Spotify. Leurs derniers singles, « Taste » et « Bad Guy », illustrent parfaitement cette formule qui leur a permis de conquérir un public bien au-delà de leur Australie natale.

Avec cette nouvelle tournée européenne, Melrose Avenue entend confirmer qu’il est bien plus qu’un phénomène viral et poursuivre son ascension parmi les groupes les plus prometteurs de la nouvelle génération metalcore.

Melrose Avenue en France :

9 février 2027, Paris, Le Trabendo

Ouverture de la billetterie :

Jeudi 11 juin 2026 à 11h (CEST): https://melroseavenueband.com/melrose-eu-tour-tix