XENTRIX annonce son nouvel album avec le single « Allied With The Enemy »

Les vétérans du thrash metal britannique XENTRIX sont de retour avec « Allied With The Enemy », premier single et morceau-titre de leur prochain album, attendu le 30 octobre 2026 chez Listenable Records. Accompagné d’un clip officiel, ce nouveau titre donne le ton d’un disque que le groupe présente comme son plus agressif et le plus abouti à ce jour.

Fait intéressant, « Allied With The Enemy » n’était pas initialement destiné à figurer sur l’album. Composé en toute fin de processus créatif, le morceau s’est finalement imposé comme une évidence, au point de devenir le titre de l’album et le premier single.

Le groupe explique que la chanson s’articule autour d’une idée simple mais inquiétante : « Et si la plus grande des trahisons n’était pas celle d’un proche, mais celle qui vous pousse, sans le savoir, à vous trahir vous-même ? ». Les paroles adoptent une approche proche du film d’horreur, avec un clin d’œil assumé à l’univers de la saga Alien, tandis que musicalement, XENTRIX revendique un mélange de heavy metal et de thrash metal porté par des riffs incisifs et une batterie en double grosse caisse, fidèle à la tradition du thrash britannique.

Avec Allied With The Enemy, XENTRIX succède à Seven Words (2022), un album salué par les amateurs du genre. Enregistré entre la fin de l’année 2025 et 2026 aux Backstage Studios en Angleterre, ce nouvel opus retrouve Andy Sneap à la production, dont le travail met une nouvelle fois en valeur la puissance et la précision du quatuor.

Le visuel de l’album est signé Dan Goldsworthy, artiste britannique bien connu des amateurs de metal, et accompagne un disque que le groupe décrit comme plus sombre, plus direct et plus percutant que ses prédécesseurs.

Au-delà de son efficacité musicale, Allied With The Enemy aborde plusieurs thèmes contemporains tels que la désinformation, les phénomènes de popularité aveugle, l’effondrement des repères sociaux et les biais personnels. Un contenu qui entend donner du fond à un thrash metal aussi brutal qu’intelligent.

Pour accompagner cette sortie, XENTRIX prendra la route cet automne dans le cadre de la tournée Cross Atlantic Carnage UK Tour, aux côtés des Brésiliennes de NERVOSA. La série de concerts débutera le 18 novembre à Bradford et passera notamment par Manchester, Dublin, Belfast, Glasgow, Nottingham, Cardiff, Londres et Southampton.

Tracklist de Allied With The Enemy :

Rip Saw Allied With The Enemy Killer Unknown On Burned Remains Nil By Mouth Doomsday Hook The Dark Eternal Where The Madness Lies Snake In Waiting No Bridges Left To Burn We Drink The Same Poison (Bonus)

L’album Allied With The Enemy sera disponible le 30 octobre 2026 via Listenable Records.