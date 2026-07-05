SIDILARSEN revient sur son concert au Hellfest 2026 dans notre interview vidéo

Quelques minutes après avoir quitté la Mainstage 1 du Hellfest 2026, nous avons retrouvé SIDILARSEN pour une interview réalisée à chaud, au cœur du plus grand festival metal de France.

Appelé en dernière minute pour remplacer Static-X, le groupe toulousain a relevé le défi avec l’énergie qu’on lui connaît, livrant une prestation intense devant des milliers de festivaliers. L’occasion de revenir avec eux sur cette invitation inattendue, les émotions ressenties avant de monter sur scène et l’accueil du public du Hellfest.

Au fil de cet entretien, SIDILARSEN évoque également son actualité, sa saison des festivals, l’évolution du groupe après près de trente ans de carrière, la scène metal française ainsi que les projets qui se dessinent pour les mois à venir.

Découvrez dès maintenant notre interview vidéo réalisée en exclusivité pour TRexSound.