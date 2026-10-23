Normandie annonce l’EP « Side Effects Pt.2 » et dévoile le single « Mr. America »

Le groupe suédois Normandie poursuit son parcours indépendant avec l’annonce de Side Effects Pt.2, un nouvel EP attendu le 26 février 2027. Pour accompagner cette annonce, le trio dévoile « Mr. America », un premier extrait accompagné de son clip officiel, qui s’intéresse à l’évolution du regard porté sur les États-Unis et sur le rêve américain.

Entièrement écrit, produit et mixé par le groupe, ce nouvel EP s’inscrit dans la continuité de Side Effects Pt.1, paru plus tôt cette année. Cette première partie a marqué une étape importante pour Normandie, qui a choisi de poursuivre son chemin sans le soutien d’un label. Une démarche indépendante qui semble porter ses fruits : le groupe a doublé son nombre d’abonnés Spotify ainsi que ses auditeurs mensuels, tandis que le single « Cyanide » a dépassé les quatre millions d’écoutes sur la plateforme.

Avec « Mr. America », Normandie aborde un sujet qui touche directement à son imaginaire culturel. Pour les membres du groupe, qui ont grandi en Suède, les États-Unis ont longtemps représenté un modèle, nourri par la musique américaine, le cinéma, les séries télévisées et les grandes figures de la culture populaire. Mais cette image idéalisée a progressivement laissé place à des interrogations sur la situation actuelle du pays, notamment face aux tensions et à la polarisation de la société.

« Le rêve américain est-il mort ? » C’est autour de cette question que s’articule le nouveau titre. Le chanteur Philip Strand explique avoir grandi avec l’idée que les États-Unis étaient le centre du monde, un endroit où tout semblait possible. Aujourd’hui, le groupe s’interroge sur l’évolution de cette représentation et sur la manière dont le pays est désormais perçu depuis l’étranger.

Le musicien précise toutefois que le morceau ne constitue pas une attaque contre la population américaine. Il s’agit plutôt d’un commentaire social sur le décalage entre l’image autrefois séduisante du pays de la liberté et une réalité désormais marquée par les conflits et les divisions. Le clip officiel accompagne cette réflexion, avec plusieurs références cachées destinées aux fans les plus attentifs.

Musicalement, Side Effects Pt.2 entend prolonger les bases posées par son prédécesseur : des guitares massives, des paysages sonores cinématographiques, des mélodies chargées d’émotion et une agressivité assumée. Fort de l’accueil réservé à la première partie, Normandie aborde cette suite avec davantage de confiance et une vision plus affirmée de sa place dans la scène actuelle.

Philip Strand explique que Side Effects Pt.1 avait permis au groupe de mesurer ce qu’il pouvait accomplir sans l’appui d’un label, en s’appuyant directement sur sa musique et son public. Les résultats obtenus ont renforcé cette conviction. Pour cette seconde partie, Normandie entend repousser ses limites et aller plus loin dans son approche artistique, avec le sentiment d’être aujourd’hui particulièrement en phase avec son identité musicale et les attentes de ses fans.

Prévu pour le 26 février 2027, Side Effects Pt.2 comprendra cinq titres dans son édition numérique. Les versions physiques, disponibles en précommande depuis le 23 octobre, proposeront également « Stalemate Acoustic », un morceau bonus réservé aux éditions CD et vinyle. Plusieurs variantes vinyle, des CD, des produits dérivés et différents packs sont annoncés.

Avec ce nouvel EP, Normandie confirme ainsi sa volonté de maîtriser pleinement son parcours, de la création à la production, tout en continuant à développer une relation directe avec son public. « Mr. America » donne un premier aperçu de cette nouvelle étape, entre puissance sonore et regard critique sur le monde contemporain.