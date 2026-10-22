Reece Scruggs quitte Machine Head après plusieurs années au sein du groupe

Le guitariste Reece Scruggs et Machine Head, c’est terminé. Après avoir participé à l’enregistrement de l’album UNATØNED et sillonné les scènes du monde entier avec la formation de Robb Flynn, le musicien tourne la page. Une séparation qui se fait dans de bons termes, après une période particulièrement difficile sur le plan personnel.

Une page se tourne pour Reece Scruggs. Le guitariste a confirmé le 21 octobre 2026 son départ de Machine Head dans un message publié sur Instagram. Loin d’évoquer un conflit ou des tensions au sein du groupe, ses déclarations témoignent au contraire d’une profonde reconnaissance envers Robb Flynn et ses compagnons de route. Une aventure qui s’achève sur une note positive, malgré les circonstances qui ont marqué ses derniers mois au sein de la formation américaine.

L’histoire entre Reece Scruggs et Machine Head avait commencé avant même son intégration officielle. Connu notamment pour ses années passées au sein de Havok, le guitariste avait rejoint le groupe sur scène en novembre 2022, en remplacement de Wacław « Vogg » Kiełtyka, également guitariste de Decapitated. Après le départ de ce dernier en février 2024, Scruggs avait finalement été confirmé comme membre à part entière de Machine Head.

Cette intégration lui aura notamment permis de participer à l’enregistrement d’UNATØNED, le onzième album studio du groupe, paru le 25 avril 2025 chez Nuclear Blast. Un disque qui marque une étape importante dans son parcours avec Machine Head, puisqu’il s’agit de son premier album studio avec la formation en tant que membre officiel. Il aura également pris part à la tournée accompagnant cette sortie, avant que les événements personnels ne viennent bouleverser la suite de son parcours.

En juin 2025, Reece Scruggs avait en effet annoncé son retrait temporaire des tournées européennes et britanniques de Machine Head afin de rester auprès de son père, récemment diagnostiqué d’un cancer du poumon. À l’époque, le guitariste avait expliqué avoir choisi sa famille, avec le soutien total de Robb Flynn, du groupe et de son management. Une décision difficile, mais nécessaire à ses yeux.

Cette épreuve semble avoir profondément marqué la relation entre les deux musiciens. Dans son message consacré à son départ, Scruggs a tenu à saluer le comportement de Robb Flynn, soulignant son écoute, son soutien et sa capacité à l’avoir accompagné dans l’une des périodes les plus sombres de sa vie. Le guitariste a également exprimé sa gratitude pour l’opportunité d’avoir été un véritable membre de Machine Head, de parcourir le monde avec le groupe et de contribuer à un album qu’il pourra désormais considérer comme une étape majeure de sa carrière.

Robb Flynn avait lui-même rendu hommage à Scruggs dans son bilan de la tournée UNATØNED, publié le 10 octobre dernier. Alors qu’il revenait sur dix-huit mois particulièrement mouvementés, marqués par de nombreux changements de musiciens et plusieurs imprévus, le frontman avait tenu à remercier Reece, aux côtés de Vogg et Ben Eller, pour leur contribution à cette période de l’histoire du groupe.

Pour Machine Head, ce départ intervient alors que le chapitre UNATØNED vient de se refermer. La formation doit désormais envisager la suite de son parcours sans Scruggs, tandis que l’avenir de sa configuration à deux guitaristes reste à préciser.

De son côté, Reece Scruggs n’a pas attendu la fin de cette aventure pour préparer la suite. Le musicien a récemment lancé BURNING HAMMER, un nouveau projet orienté thrash et death metal, dont le premier titre, « Rabid Lycanthropy », est paru en septembre 2026. Entouré du bassiste Noah Martin et du batteur Stefen Burns, il travaille actuellement sur un premier album annoncé pour début 2027.

Le chapitre Machine Head se referme donc sans amertume apparente. Pour Reece Scruggs, cette expérience restera celle d’une occasion rare, d’un album et de concerts partagés avec une formation majeure du metal américain, mais aussi d’un soutien humain dont il mesure aujourd’hui toute l’importance. La suite s’écrira désormais avec BURNING HAMMER, un projet qui lui permettra de défendre sa propre vision musicale.