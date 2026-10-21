ODE OF DISGRACE : le metal finlandais plonge dans les abysses du temps avec « Chronus »

Le groupe finlandais de modern metal Ode Of Disgrace dévoile « Chronus », un nouveau single accompagné de son clip officiel. En collaboration avec Inverse Records, le quatuor (?) originaire de Järvenpää pousse encore plus loin son approche du metal moderne avec un titre plus lourd et massif que ses précédentes compositions.

Formé en 2011, Ode Of Disgrace poursuit en 2026 son travail de création en parallèle de ses performances scéniques. Avec « Chronus », le groupe franchit un nouveau cap dans sa quête sonore : les instruments sont accordés encore plus bas qu’à l’accoutumée, renforçant la puissance et la profondeur d’un morceau qui ne fait aucun compromis sur l’impact des riffs.

Mais derrière cette lourdeur se dessine une dimension plus introspective. Le temps, son caractère inéluctable et ses multiples dimensions constituent le cœur du propos de « Chronus ». Des mélodies mélancoliques et lointaines côtoient des riffs de couplets et de breakdowns qui se muent progressivement en déferlantes rythmiques furieuses. Le refrain, ample et puissant, contraste avec cette violence tout en portant un sentiment de désespoir et de finitude, comme les prémices d’une crise existentielle.

Le titre fait référence à Chronos, la personnification du temps dans la mythologie grecque, une figure dont l’évocation renforce le caractère épique et fataliste du morceau. « Chronus » compte également parmi les premières compositions apportées au groupe par le guitariste Valtteri Rautanen, qui a rejoint la formation en 2025. Une contribution qui s’inscrit dans la continuité d’un son nourri par les influences metalcore, mais que le groupe s’attache à faire évoluer vers une identité toujours plus moderne et personnelle.

Cette nouvelle sortie fait suite à l’EP Under Grey Skies, paru en 2025, et à ORBIS, publié en 2022. Au fil des années et de plusieurs singles indépendants, Ode Of Disgrace a su préserver l’efficacité de ses riffs tout en affinant son approche du metal contemporain. Avec « Chronus », les Finlandais accentuent encore cette évolution, entre puissance écrasante, atmosphères sombres et questionnements existentiels.