Trivium dévoile « Dead Inside Of Me », premier extrait de son nouvel album

Trivium ouvre officiellement un nouveau chapitre de son histoire. Ce 16 septembre 2026, le groupe américain dévoile « Dead Inside Of Me », son tout nouveau titre accompagné d’un clip réalisé par Pavel Trebukhin. Il s’agit du premier extrait du onzième album studio de la formation, dont les détails restent encore largement gardés secrets.

Cinq ans après In The Court Of The Dragon, Trivium revient donc avec une première démonstration de ce que réserve cette nouvelle ère. Et le groupe ne semble pas chercher à bouleverser complètement les fondamentaux qui ont construit son identité. « Dead Inside Of Me » repose sur des riffs lourds et modernes, des grooves particulièrement marqués, une rythmique massive et ce mélange entre agressivité et mélodie qui accompagne Trivium depuis de nombreuses années. Les guitares occupent naturellement une place centrale, tandis que les passages chantés et hurlés se répondent jusqu’à parfois donner l’impression de ne former qu’une seule voix.

Derrière la composition du titre, on retrouve notamment Paolo Gregoletto. Le bassiste explique que le morceau est né à la fin d’une longue journée de travail sur les nouvelles compositions du groupe, durant l’été dernier. Son point de départ est un riff baptisé « Slam », que Gregoletto conservait depuis cinq ou six ans et qu’il faisait tourner autour d’un groove relativement simple.

L’idée était ensuite de confronter deux approches musicales différentes. Gregoletto décrit ainsi la volonté de prendre un riff de death metal et de le faire fonctionner comme un morceau de rock de stade, tout en mélangeant les parties chantées et hurlées. Une approche qui permet à « Dead Inside Of Me » de jouer constamment sur cette opposition entre puissance et accessibilité.

Le morceau possède également une dimension thématique particulière. Gregoletto explique qu’il a été librement inspiré par les concepts japonais de « honne » et « tatemae », qui renvoient à la tension entre les véritables sentiments d’une personne et le masque qu’elle présente au monde extérieur pour les dissimuler. Un thème qui trouve évidemment un écho direct dans le titre « Dead Inside Of Me » et dans l’atmosphère sombre développée par le clip.

Réalisée par Pavel Trebukhin, la vidéo plonge justement dans une ambiance particulièrement sombre et inquiétante, explorant les profondeurs les plus obscures de la psyché humaine. Le résultat accompagne parfaitement le morceau sans chercher à masquer sa dimension brutale.

« Dead Inside Of Me » marque également l’arrivée d’Alex Rüdinger derrière les fûts sur ce nouveau cycle de Trivium. L’ancien batteur de Whitechapel rejoint officiellement Matt Heafy, Corey Beaulieu et Paolo Gregoletto après le départ d’Alex Bent en 2025. Rüdinger n’est d’ailleurs pas totalement étranger au groupe puisqu’une collaboration avait déjà été envisagée il y a une dizaine d’années.

Matt Heafy a récemment évoqué cette nouvelle configuration du groupe, expliquant que Rüdinger avait été immédiatement impliqué dans l’écriture des nouveaux morceaux. Alors qu’il devait initialement arriver pour apprendre le répertoire en vue des concerts, le batteur s’est retrouvé dès son premier jour à travailler sur les nouvelles compositions avec le reste du groupe. Selon Heafy, cette collaboration a rapidement pris une nouvelle dimension.

Le futur album sera donc le premier véritable témoignage studio de cette nouvelle formation. Pour l’instant, Trivium ne communique pas encore de titre, de date de sortie précise ou de tracklist pour ce onzième album, même si Matt Heafy a récemment évoqué une sortie envisagée pour la fin de l’année 2026.

En attendant d’en savoir davantage, « Dead Inside Of Me » permet déjà de découvrir la direction empruntée par Trivium pour cette nouvelle étape. Après In The Court Of The Dragon et l’EP Struck Dead publié en 2025, le groupe poursuit son évolution avec une formation renouvelée et un premier morceau qui met autant l’accent sur le groove que sur les riffs et les mélodies.

Et Trivium n’attendra pas longtemps avant de défendre cette nouvelle période sur scène. Le groupe partira en tournée nord-américaine à partir de novembre avec In Flames, Orbit Culture, Fit For An Autopsy et Frozen Soul. Une tournée européenne avec In Flames, Paleface Swiss et VOLA est également programmée au printemps 2027, avec notamment un passage au Zénith de Paris le 7 avril.

Une chose est désormais certaine: après plusieurs années d’attente, Trivium a officiellement relancé la machine. « Dead Inside Of Me » n’est que le premier aperçu d’un onzième album dont le reste devrait progressivement se dévoiler dans les prochains mois.