Tagada Jones dévoile « Hors Normes », un hymne aux différences avant la sortie de « A Fleur de Peau »

Après avoir dévoilé le titre éponyme « A Fleur de Peau » puis « Les Flammes de la Fête », Tagada Jones poursuit la présentation de son prochain album avec « Hors Normes », un troisième extrait qui place cette fois la différence et l’altérité au coeur de son propos. Le nouvel album du groupe breton, A Fleur de Peau, paraîtra le 2 octobre 2026 chez At(h)ome.

Avec « Hors Normes », Tagada Jones aborde un sujet que le groupe souhaitait explorer depuis plusieurs années: le handicap et les différences qui peuvent parfois placer certains individus en marge des normes établies par la société. Plutôt que de chercher à gommer ces singularités, le quatuor breton choisit de les revendiquer et de les transformer en véritable force.

Direct dans son message, le titre se présente comme un hymne à celles et ceux qui ne rentrent pas dans les cases. Une manière pour Tagada Jones de défendre l’idée que la singularité ne devrait pas être dissimulée, mais au contraire assumée et élevée comme une richesse. Une thématique qui trouve naturellement sa place dans l’univers d’un groupe qui n’a jamais hésité, depuis ses débuts, à mettre sa musique au service de sujets de société.

« Ça faisait des années que nous cherchions à faire une chanson sur le handicap et les différences, nous n’avions jusqu’alors pas trouvé l’axe pour illustrer ce sujet difficile. Ce titre, assez singulier dans l’univers Tagada Jones, nous a paru idéal pour se lancer », explique le groupe.

Musicalement, « Hors Normes » s’inscrit dans une nouvelle étape pour Tagada Jones. Après trois décennies de carrière, près de 2 000 concerts dans 43 pays et onze albums studio, la formation continue de faire évoluer son identité sans renier les fondations qui ont construit son parcours. Metal, punk et hardcore restent au coeur de son ADN, mais A Fleur de Peau entend également montrer un groupe capable de se réinventer, avec de nouvelles sonorités et une nouvelle identité visuelle.

Ce douzième album studio s’annonce ainsi comme un nouveau chapitre pour Tagada Jones. La formation entend conserver cette combinaison entre énergie brute, mélodies fédératrices et textes engagés, tout en explorant de nouvelles directions. Une évolution qui ne semble pas remettre en question les principes qui accompagnent le groupe depuis ses débuts: indépendance, absence de concessions et conscience sociale.

A Fleur de Peau réunira onze titres, dont les trois morceaux déjà dévoilés, « Les Flammes de la Fête », « A Fleur de Peau » et désormais « Hors Normes ». Le disque sera disponible le 2 octobre 2026 via At(h)ome.

Les Flammes de la Fête A Fleur de Peau Hors Normes Contre Vents et Marées La Marionnette Wake Up O.P.L.C.E.M Qui Sait ? L’Enfant Héros Je Suis Fou L’Enfer des Flammes

Après avoir marqué plusieurs générations de la scène alternative française, Tagada Jones continue donc d’avancer sans abandonner ce qui fait son identité. Et « Hors Normes » vient rappeler que l’engagement du groupe peut également prendre une forme plus intime, en s’intéressant à celles et ceux qui évoluent en dehors des normes imposées.

La sortie de l’album sera accompagnée de deux rendez-vous importants sur scène. Tagada Jones célébrera A Fleur de Peau les 3 et 4 octobre Chez Narcisse, au Val-d’Ajol, à l’occasion de sa release party. Le groupe retrouvera également l’Olympia à Paris le 20 novembre 2026, pour la deuxième fois de sa carrière.

Avec A Fleur de Peau, Tagada Jones ouvre ainsi un nouveau chapitre de son histoire, entre continuité et évolution. « Hors Normes » en constitue un nouvel aperçu, porté par un message qui rejoint une nouvelle fois l’une des constantes du groupe: utiliser le rock pour parler du monde qui l’entoure, sans détour et sans chercher à rentrer dans les cases.

« A Fleur de Peau » sera disponible le 2 octobre 2026 chez At(h)ome.