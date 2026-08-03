Megadeth annonce sa tournée d’adieu en France en 2027 avec Black Label Society et Testament

L’heure des adieux approche pour Megadeth. Après avoir annoncé que son 17e album studio serait le dernier de sa carrière, le groupe de Dave Mustaine poursuit sa tournée d’adieu « HIBERNATION OF THE NATIONS EUROPE TOUR 2027 » et fera escale en France pour deux concerts exceptionnels.

Les fans français auront rendez-vous le 21 mars 2027 au Zénith Paris – La Villette, puis le 8 avril 2027 à la Halle Tony Garnier de Lyon. Pour l’occasion, Megadeth sera accompagné de deux invités de prestige : Black Label Society, le groupe de Zakk Wylde, et les légendes du thrash metal Testament.

En janvier 2026, Dave Mustaine avait confirmé que le 17e album éponyme de Megadeth marquerait la fin de l’aventure discographique du groupe. Une annonce qui lançait officiellement le « compte à rebours vers l’extinction », avant une vaste tournée mondiale destinée à remercier les fans après plus de quarante ans de carrière.

Figure incontournable du thrash metal et membre du légendaire Big 4 aux côtés de Metallica, Slayer et Anthrax, Megadeth a vendu plus de 50 millions d’albums à travers le monde. Des classiques comme Peace Sells… But Who’s Buying?, Rust In Peace ou Countdown To Extinction continuent d’influencer des générations de musiciens, tandis que Dystopia avait permis au groupe de décrocher son premier Grammy Award en 2017.

Le public français entretient une relation particulière avec Dave Mustaine et ses musiciens. Habitué du Hellfest depuis près de vingt ans, Megadeth y est devenu un invité régulier, jusqu’à se produire lors des deux week-ends de l’édition historique de 2022. Plus récemment, le groupe était encore à l’affiche de l’édition 2026, un concert toujours disponible en replay sur Arte Concert.

Cette tournée pourrait bien représenter la dernière occasion de voir Megadeth sur une scène française. Les deux dates s’annoncent donc comme des rendez-vous incontournables pour tous les amateurs de thrash metal, avec un plateau particulièrement relevé grâce à la présence de Testament et Black Label Society.

Dates françaises

21 mars 2027 – Paris, Zénith Paris – La Villette

– Paris, Zénith Paris – La Villette 8 avril 2027 – Lyon, Halle Tony Garnier

Ouverture de la billetterie

Prévente Cyber Army : mardi 4 août à 10h00

: mardi 4 août à 10h00 Prévente Artiste : mercredi 5 août à 10h00

: mercredi 5 août à 10h00 Préventes GDP.fr, salles et Spotify : jeudi 6 août à 10h00

: jeudi 6 août à 10h00 Mise en vente générale : vendredi 7 août à 10h00