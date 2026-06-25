Hellfest 2027 : quels artistes pourraient rejoindre la 20e édition anniversaire ?

L’annonce a de quoi faire saliver les festivaliers : le Hellfest 2027, qui célébrera les 20 ans du festival, devrait accueillir près de 300 groupes. Une édition exceptionnelle qui ouvre la porte à de nombreux fantasmes et à quelques retours très attendus.

En observant les tournées des grands festivals européens comme le Graspop Metal Meeting, le Wacken Open Air, le Resurrection Fest ou encore l’Alcatraz Open Air, certains noms apparaissent comme des candidats particulièrement crédibles.

Tout d’abord, Volbeat et Cavalera figurent en bonne position. Les deux formations devaient être présentes en 2026 avant de devoir annuler leur venue. Une reprogrammation lors de l’édition anniversaire semblerait logique.

Du côté des habitués des grandes scènes, Kreator, Pantera, August Burns Red, Alter Bridge, Devildriver ou encore Clawfinger constituent également des prétendants sérieux. Malgré leurs carrières bien établies, certains de ces groupes se font rares à Clisson et pourraient profiter de cette édition spéciale pour effectuer leur retour.

D’autres artistes n’ont encore jamais foulé les terres du Hellfest, ou seulement de manière très épisodique. C’est notamment le cas de Shinedown, groupe incontournable aux États-Unis mais étonnamment absent de l’histoire du festival, ou encore Hoobastank, dont le retour sur les scènes européennes susciterait certainement la curiosité des amateurs de rock alternatif.

Dans le registre plus dynamique, D.R.I., par exemple, pourrait également faire partie des invités de marque, tandis que les amateurs de stoner rêvent toujours de revoir Hermano à Clisson. Les Britanniques d’Urne, eux, poursuivent leur ascension et pourraient franchir un nouveau cap en revenant au festival.

Parmi les groupes régulièrement programmés chez les voisins européens mais absents de l’édition 2026 du Hellfest, on retrouve également Powerwolf, Lamb Of God, In Flames, Arch Enemy, Spiritbox, Motionless In White, Ice Nine Kills, Imminence ou encore Slaughter To Prevail. Autant de noms qui pourraient parfaitement trouver leur place parmi les 300 formations attendues.

Mais les plus grandes attentes concernent évidemment les possibles surprises de cette édition anniversaire. Le retour annoncé de Faith No More nourrit déjà les espoirs des fans. Après l’annulation de leur tournée en 2021, la bande de Mike Patton pourrait offrir l’un des événements majeurs de 2027.

Marilyn Manson fait également partie des candidats potentiels, tout comme Evanescence, dont le retour à Clisson constituerait une affiche de choix. Certains rêvent même de voir débarquer des poids lourds tels que Tool, Judas Priest ou Metallica, même si leur présence dépendra largement des tournées mondiales prévues à cette période.

Enfin, plusieurs groupes emblématiques de la scène française pourraient être de la fête. Pleymo apparaît comme l’un des noms les plus souvent évoqués par les fans. Un retour du groupe de Mark Maggiori et Fred Ceraudo lors des 20 ans du Hellfest aurait tout d’une évidence. D’autres formations ou reformations comme The Arrs ou Tagada Jones, qui va sortir un nouvel album, pourraient également participer à cette célébration, en hommage aux différentes générations qui ont façonné la scène metal hexagonale.

Bien entendu, il ne s’agit pour l’instant que de spéculations. Mais une chose est sûre : avec 300 groupes annoncés pour sa 20e édition, le Hellfest 2027 s’annonce déjà comme l’une des affiches les plus ambitieuses de son histoire.